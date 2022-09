Gică Popescu și o nuntă eșuată, după ce invitațiile au fost trimise. Povestea unui dezastru sentimental

Gică Popescu și Oana Deselnicu urmau să se căsătorească, astfel că fostul mare fotbalist tocmise lăutarii și trimisese invitațiile la nuntă. Până la urmă, evenimentul nu a mai avut loc.

Gică Popescu, despărțire ca în filme

„Da. Dar n-a fost să fie. Știu că s-au spus multe despre povestea asta. Hai s-o lămurim. Ne cunoșteam cam de un an, pe când eu jucam la Universitatea. Ea venise în vizită la mine, la Eindhoven. A stat cam o lună atunci. Toate mergeau excelent. Ne înțelegeam foarte bine. La un moment dat însă, am observat o schimbare. Veneam acasă de la antrenament și o găseam mereu supărată. „Ce ai?” Ea: „N-am nimic”. O lăsam în pace, dar azi așa, mâine așa, devenea clar că ceva era în neregulă. Îmi mergea excelent la echipă, dar mă întristam ajungând acasă. Luaserăm decizia de a ne căsători. Pe atunci credeam că, odată plecat în străinătate, e obligatoriu să mă însor cât mai repede. Nu știu, aveam, așa, o senzația, că rămân neînsurat.

Cred că și Gică Hagi tot în grabă a ratat prima căsătorie. Revin la Oana: Văzând că nu vrea să-mi spună ce se întâmplă, m-am gândit să aflu ce vorbea de fapt cu ai ei, cu bunică-sa. E clar că-mi ascundea ceva. Am lăsat o casetă în telefon. Seara, am luat caseta. Am plecat și am ascultat-o în mașină”, a povestit „Baciul”.

Ceea ce avea să audă l-a pus serios pe gânduri: „Nu mă mai înțeleg cu nebunul. Nu mă mai înțeleg și pace!” Cam astea erau discuțiile. În ziua aceea vorbise cu bunica ei”, își amintește fostul fotbalist Gică Popescu.

„Abia așteptase facem nunta”

Daniel Nanu îl întreabă pe Popescu: „Dar ce se întâmpla, o apăsa ideea căsătoriei?” S-a făcut liniște Gică răspunde târziu, luându-și răgaz să cântărească vorbele. „Nu, dimpotrivă. Abia aștepta să facem nunta. Țin minte și data nunții 26 sau 29 iunie. Urma să o facem la Debarcader, în Calafat… Din respect pentru trecut nu vreau să explic ce se întâmplase, de fapt. Ne situam însă pe poziții total opuse într-o problemă delicată”, mărturisește Popescu.

Dialogul continuă. „Ce problemă?” „Nu, lasă, n-are rost… Atunci m-a deranjat teribil expresia aceea: „Nu mă mai înțeleg cu nebunul.” Însemna că nu mă respecta, ceea ce devenea un lucru grav. Îi oferisem totul, iar la mine respectul reciproc e lege. Ne-am despărțit în primăvară”, încheie Popescu.

Autorul cărții redă ce i-a povestit Costică Popescu, tatăl lui Gică: „S-a mirat toată lumea, domn’e. Păi, tocmisem lăutarii și făcusem listele cu invitați. Da, asta e, așa a fost să fie”.

În același an, în toamnă, Oana Deselnicu s-a căsătorit cu Gică Craioveanu, atacant al Universității Craiova la acea vreme.