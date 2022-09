Gică Popescu, nemulțumit de evoluția echipei FC Voluntari în meciul cu Rapid: „Mă așteptam să aibă altă atitudine”

Gică Popescu a declarat că Rapid a fost singura formație care a arătat că este motivată să câștige meciul, în vreme ce Voluntari a fost un adversar ușor de învins.

„Mi s-a părut singura echipă care a încercat să joace. După gol a intrat în acea fază de conservare a rezultatului. Voluntari a fost o echipă stinsă, care nu a putut să pună probleme. Cred că nu a avut nicio fază de poartă. Are doar 8 puncte în clasament şi un program infernal, mă aşteptam să aibă altă atitudine”, a argumentat Gică Popescu.

De altfel, Voluntari nu a mai înscris vreun gol în campionat de trei meciuri încoace, când a jucat cu U Cluj, CFR și Rapid. Antrenorul Liviu Ciobotariu a recunoscut dificultățile cu care se confruntă echipa sa, lăudând chiar adversarii de la Rapid pentru cele 21 de puncte obținute.

Antrenorul Liviu Ciobotariu dă vina pe lipsa de încredere a jucătorilor

„E îngrijorător că nu am reușit să marcăm în ultimele 3 etape. Am avut niște situații, dar nu au fost clare. Este adevărat, trecem printr-un moment greu. Sezonul trecut eram obișnuiți cu rezultatele pozitive, acum am început una caldă, altă rece. E clar că se întâmplă ceva. Trebuie să gestionez bine. Astăzi singurul plus este că am jucat mai bine decât etapa trecută, dar eu vreau mult mai mult.

Rapid e o echipă bună, joacă un fotbal plăcut, au 21 de puncte, sunt pe primul loc. Nu a fost ușor pentru noi. Am avut atitudine, dar prea puțin pentru faza defensivă. Sezonul trecut aveam mai multă încredere în noi. Le-am spus-o jucătorilor, nu e niciun secret. Această încredere nu se găsește la supermarket. Ea trebuie câștigată! Trebuie să lupți pentru ea”, a transmis antrenorul FC Voluntari Liviu Ciobotariu.

Formațiile de start din meciul FC Voluntari – Rapid

În meciul dintre FC Voluntari – Rapid au evoluat următorii:

FC Voluntari: M. Popa – Ricardinho, Fl. Achim, Armaş, Al. Vlad – Droppa, V. Raţa – Cr. Costin, Răduţ, Damaşcan – Nemec; Rezerve: Rîmniceanu – Marrone, Meleke, N. Popescu, Helder Tavares, D. Florea, Andreş, Marcelo Lopes; Antrenor: Liviu Ciobotariu

Rapid: H. Moldovan – Onea, D. Grigore, Săpunaru, J. Morais – Kait, Al. Albu, Al. Ioniţă II – Sefer, Dugandzic, V. Costache; Rezerve: Drăghia – Crepulja, Cr. Ignat, P. Iacob, A. Ciobanu, Dussaut, Pănoiu, Măţan, Papeau; Antrenor: Adrian Mutu, conform GSP.ro.