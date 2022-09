Gabi Iancu a reușit un gol spectaculos din lovitură liberă. Universitatea Cluj și U Craiova au remizat. Video

După meciul de vineri din SuperLiga, echipa lui Eugen Neagoe a reușit să se claseze pe locul 15 (cu 4 puncte, golaveraj 5-11), în vreme ce formația lui Marius Croitoru se situează pe locul 8 (cu 11 puncte, golaveraj 11-10).

Egalitate între Universitatea Cluj și U Craiova 1948 în meciul din SuperLiga

Din echipa U Cluj, antrenată de Eugen Neagoe, au evoluat pe teren: Gorcea – Chipciu, Fl. Ilie, D. Ispas, Briceag – Bic, R. Pires, I. Filip – Fl. Haită (Tescan 55, G. Simion 87), Ad. Bălan (Boiciuc 55, Purece 83), Ely Fernandes.

Din U Craiova 1948, antrenată de Marius Croitoru, au jucat: R. Popa – R. Negru, Duarte, Papadopoulos, Huyghebaert – Asamoah, Vl. Achim – A. Chiţu (Baeten 73), Marquet (Paramatti 83), Bahassa (G. Ganea 86) – G. Iancu (C. Bălan 86), conform Hotnews.ro.

Meciurile din SuperLiga, etapa a 9-a

Sepsi Sfântu Gheorghe – CS Mioveni: 0-1

Universitatea Cluj – FC U Craiova 1948: 1-1

UTA Arad – Chindia Târgovişte: sâmbătă, 19:00

FC Voluntari – Rapid București: sâmbătă, 21:45

Petrolul Ploieşti – FC Botoşani: duminică, 13:30

FC Argeş – FC Hermannstadt: luni, 18:45

CSU Craiova – Farul Constanţa: luni, 21:30.

FCSB – CFR Cluj- meci amânat.

Hermannstadt – Universitatea Craiova 1-0. Ce a declarat Daniel Paraschiv, marcatorul golului

Sibienii au câștigat cu 1-0 meciul cu Universitatea Craiova din etapa a opta, astfel că rămâne neînvinsă după primele 7 etape din Liga 1. Meciul dintre FC Hermannstadt și Universitatea Craiova s-a disputat joi seară, în cadrul etapei a opta din Superliga, pe Stadionul Gaz Metan din Mediaș. Unicul gol al partidei a fost marcat de Daniel Paraschiv, în minutul 50.

După meci, Daniel Paraschiv a evidențiat faptul că el și colegii săi au primit două salarii și urmează să încaseze și primele, fapt care este îmbucurător, pentru că Hermannstadt avea mari probleme financiare.

Paraschiv, despre salariile jucătorilor de la FC Hermannstadt

„Nu e nimic mai frumos decât să câștige echipa și atât. Pentru mine e un bonus că am marcat, am mai zis-o și altă dată. Mă bucur că am luat cele trei puncte azi. Am știut că e offside la primul gol, am văzut că a ieșit la offside. Dar nu mă pot abține să nu o bag în plasă, sunt atacant. Mă bucur că s-a pus al doilea gol.

Au venit ceva bani. Au venit două salarii. Mai avem bonusurile și primele de promovare. Plus o primă care ne-a fost promisă azi. E ceva mai liniște. După atâta secetă când îți intră două salarii. De acum ne bucurăm doar de fotbal. După ce se termina meciul veneam și ne uitam urât unii la alții”, a declarat Daniel Paraschiv după meci.