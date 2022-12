Gică Hagi visează la titlul de campion cu Farul Constanța. Câți bani a investit „Regele” în echipa sa

Gică Hagi crede în șansele echipei sale de a se bate de la egal la egal pentru tilul de campioană a României cu cele mai puternice formații din SuperLiga. Antrenorul chiar crede că Farul Constanța va câștiga în 2025 campionatul României. Fostul internațional român a dat mai multe detalii privind bugetul echipei din Constanța. Averea „Regelui” era estimată la suma de aproximativ 29 de milioane de euro în urmă cu doi ani. El a mărturisit că 90% din profitul pe care l-a făcut din fotbal l-a investit tot în club.

„Eu știu ce vreau. Am un club care se dezvoltă bine, care este pe drumul cel bun. Și vom ajunge să fim cei mai buni, așa cum visez și vreau. În 2025, vom fi campioni. Farul va fi un club puternic. Eu nu sunt bogat. Dacă eram bogat, aveam acum cei mai buni jucători. Dar am Academia, care a produs an de an fotbaliști de calitate. Și va veni și ziua aceea, cum am mai spus, când primul 11 al naționalei României va fi format exclusiv din jucători de la Academie”, a declarat Gică Hagi.

Fostul jucător de la Barcelona și Real Madrid a mai adăugat că este persoana care este datorită fotbalului. Acest sport s-a transformat într-o iubire, iar pasiunea lui este să ajute tinerii din academie pentru a se dezvolta. Aproximativ 30% din bugetul clubului este direcționat către secția de copii și juniori. Gică Hagi a subliniat că nu crede că mai există niciun club în lume care să aloce o parte atât mare din buget pentru copii și juniori.

„Vreți Champions League, vreți să ne batem, dar jucătorii buni trebuie să-i plătești”

Gică Hagi a continuat prin a spune că dacă România își dorește performanță în sport trebuie făcute demersuri în acest sens. În caz contrar, vor exista numai rezultate individuale. Patronul Farului a dat exemplul Simonei Halep și al lui David Popovici care au reușit pe cont propriu. Antrenorul a continuat prin a spune că el a făcut tot ce a putut pentru sport până în acest moment, dar este nevoie de mai mulți bani la toate cluburile de fotbal din România.

„Sunt probleme clare ale fotbalului românesc. Voi vreți Champions League, vreți să ne batem, dar jucătorii buni trebuie să-i plătești. Și trebuie măsurată bine, că la mine e groasă. Eu sper să vină sus toată lumea în Constanța. E echipa Dobrogei, trebuie să vină toată lumea. Și sperăm să facă și stadionul nou la Constanța până în 2024, maxim 2025”, a concluzionat Hagi, potrivit Prosport.ro.