Casa în care s-a născut Gică Hagi. Totul s-a schimbat de când a plecat. „Copilăria la Săcele mi-a influențat traiectoria”

Casa natală a lui Gică Hagi se află în Săcele, Constanța, iar fostul fotbalist a dorit ca Ianis și Kira să vadă locuința părintească. Artmosfera s-a schimbat, dar acesta își aduce aminte cu plăcere de tinerețe.

Kira Hagi și Ianis Hagi au văzut pentru prima dată casa părintească a tatălui lor în 2005.

„Au stat puțin și au așteptat la poartă venirea mea. Mi s-a părut un om cu foarte mult bun simț, poate prea mult, și îmi era și rușine, pentru că munceam în grădina, puneam arpagic și eram plină de noroi pe haine și pe cizmele de cauciuc. El a așteptat la poartă până am venit eu, nu a îndrăznit să între, deși e casa lui. A fost singură dată când a venit. Mulți oamenii vin să vadă casa, în special ziariști, dar și admiratori de-ai lui care vor să vadă unde s-a născut cel mai mare fotbalist al României”, a spus Lenuța Iamandeiu, femeia care locuiește acum în casă.

Gică Hagi s-a născut la Săcele, o localitate aflată la 40 de km de Constanța, acolo unde bunicii lui s-au mutat în 1946, după ce România a cedat Cadrilaterulul Bulgariei. La 9 ani, fostul fotbalist a stat în Constanța, iar casa din Săcele a fost vândută. Cu toate astea, el a răscumpărat-o în 2000, cu 10.000 de dolari. O femeie din localitate, Lenunța Iamandeiu a avut grijă de locuința „Regelui”.

Manele în casa părintească a lui Gică Hagi

Acum, actualii locuitori au modificat casa părintească a lui Gică Hagi și au dat drumul la manele. Mai multe persoane au declarat că ei scot boxele în curte și că muzica se aude pe toată strada.

Cu toate astea, Gică Hagi nu s-ar lăsa afectat și și-ar aduce aminte de copilărie cu drag.

„Copilăria mea la Săcele a fost că a oricărui copil de la sat. Eu m-am născut că să joc fotbal, le-am arătat acest lucru părinților prin toate manifestările mele. Primul cadou – și singurul pe care li l-am cerut vreodată! – a fost o minge. Am primit-o când aveam 5 ani, deși o cerusem la 3. A fost o perioada foarte frumoasă. Am ținut să-i duc acolo și pe copiii mei când au crescut. Au văzut toate animalele, erau încântați. Eu am crescut cu toate animalele acestea și am crescut bine! Copilăria la Săcele mi-a influențat traiectoria, a adus acea apropiere de familie, în primul rând. Cei șapte ani de-acasă. E decisiv modelul pe care-l vezi lângă ține, adică părinții”, spunea Gică Hagi, potrivit știriromânia.