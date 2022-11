A fost cel mai dur atac încasat de Gică Hagi. Fostul fotbalist care a dezvăluit amănunte incendiare din viața intimă a „Regelui”

Sorin Răducanu (56 de ani), fost fotbalist la Dinamo şi candidat la şefia FRF, a explicat cine este Gică Hagi în afara gazonului. Acesta nu a putut să nu povestească o întâmplare care l-a marcat și pe care nu a înțeles-o nici acum.

„Dacă vă spun una, vă explodează laptopul! Era până în 1989, la Sinaia. Erau mai multe vile între hoteluri. La una dintre vile, erau în vacanţa de iarnă Hagi, Belodedici, Balint, doctorul Amer «Dinţarul» şi Gigi Becali.

M-am dus şi eu şi eram mai euforic, ţipam pe acolo «La mulţi ani!» şi întrebam unde e Hagi. Ceilaţi au zis «În camera aia» şi strigau «Nu intra!». Eu nu am ţinut cont şi am deschis uşa camerei, iar de sub plapumă se iţesc două capete, domnul Gică şi domnul «Dinţar». Eu le tot ziceam «La mulţi ani!», iar ei spuneau «Hai că vorbim, lasă-ne în pace! Mai vorbim»”, a declarat Răducanu în emisiunea jurnalistului GSP Costin Ştucan. „Înainte de prima soție, Hagi a stat 2-3 ani în casă cu un bărbat, Darius Handrea. De ce a divorțat Hagi de prima nevastă?! Din cauza lui Handrea!”, a mai declarat Sorin Răducanu.

„Dinţarul” este Amer Al Mouzayen, un sirian venit în România pe vremea studenţiei, un apropiat al lui Gică Hagi. „L-am cunoscut pe Hagi în urmă cu 24 de ani, venise la Sportul, iar eu, student la Stomatologie, asistam la toate meciurile. Gică a ținut să respecte dorința tatălui său, Iancu, și și-a luat de nevastă o machedoancă. Tocmai din acest motiv, Hagi a avut mai puține femei decât degetele de la o mână. Nu voia să iasă cu alte fete de teamă să nu apuce să le îndrăgească”, spunea doctorul Amer Al Mouzayen.

Gică Hagi a răbufnit

După afirmațiile făcute de Răducanu, Gică Hagi a avut o reacție pe măsură și a declarat că s-a săturat de acest circ gratuit. „În urma emisiunii de pe GSP Live, din această dimineaţă, 13 noiembrie 2018, preluată ulterior şi de cotidianul GSP, managerul tehnic al FC Viitorul, Gheorghe Hagi, face următoarele precizări:

– Sunt trist şi dezgustat de acest circ, de această comedie prezentată în această dimineaţă de un brand media din sportul românesc, un cotidian atât de important, cu o vechime de aproape 100 de ani.

– Este ruşinos şi totodată degradant nivelul la care s-a ajuns, de a se crea această mizerie cu singurul scop de a denigra!”.