Când se reiau campionatele fotbalistice europene de top?

Premier League reîncepe de Boxing Day

Englezii nu se abat de la tradițiile lor nici în acest moment, când Cupa Mondială este organizată iarna. Astfel, Premier League se va relua pe 26 decembrie, când are loc tradiționala etapă de Boxing Day. Campionatul în Anglia va începe la doar opt zile distanță de la finala Cupei Mondiale, astfel că nu este clar dacă toți fotbaliștii vor putea evolua pentru echipele de club, existând și posibilitatea să primească liber pentru a-și reveni.

În etapa de Boxing Day, fanii fotbalului vor putea să vadă la treabă cele mai importante echipe. Anul acesta nu programează însă niciun derby, iar liderul Arsenal Londra o va întâlni pe West Ham, echipă care a investit mult în vară, dar care dezamăgește. De asemenea, Manchester City va juca în deplasare la Leeds United, în timp ce Newcastle se va deplasa pe terenul lui Leicester. Tottenham deschide etapa de Boxing Day cu un duel în deplasare la Brentford, iar Manchester United primește vizita lui Nottingham Forrest.

După 14 etape disputate, Arsenal Londra este în fruntea clasamentului din Premier League, cu 37 de puncte, cinci peste Manchester City, care în ultima rundă a suferit un eșec neașteptat pe teren propriu contra celor de la Brentford. Pe trei se află Newcastle, cu 30 de puncte, urmată de Tottenham, cu 29 de puncte. Manchester United este pe locul 5, cu 26 de puncte, iar Liverpool e abia pe 6, cu 22 de puncte.

Chiar dacă Arsenal conduce în clasament, la pariuri sportive Manchester City este văzută în continuare ca mare favorită la câștigarea Premier League, cu cota 1.40. „Tunarii” lui Mikel Arteta au cota 3.25, în timp ce celelalte echipe sunt creditate cu șanse foarte mici, cotele lor fiind foarte mari, după cum urmează:

Liverpool – cota 34.00

Newcastle – cota 34.00

Manchester United – cota 51.00

Totttenham – cota 51.00

Chelsea – cota 201.00

La Liga se reia pe 29 decembrie

Campionatul din Spania se va relua pe 29 decembrie, când sunt programate meciurile Girona – Rayo Vallecano, Betis – Athletic Bilbao și Atletico Madrid – Elche. În schimb, Real Madrid va disputa primul meci după Cupa Mondială pe 30 decembrie, de la ora 22:30, în deplasare la Valladolid, iar FC Barcelona va încheia cu un derby local, contra celor de la Espanyol, programat pe 31 decembrie, de la ora 15:00.

În clasamentul din La Liga pare că vom avea o luptă în doi pentru câștigarea titlului. FC Barcelona conduce și are 37 de puncte, în timp ce Real Madrid este pe poziția secundă, cu 35 de puncte. Celelalte echipe sunt deja destul de departe: Real Sociedad are 26 de puncte, Bilbao, Atletico Madrid și Betis au câte 24.

De altfel, și bookmakerii anticipează un duel între Barcelona și Real Madrid pentru câștigarea titlului. Drept urmare, FC Barcelona are cota 1.60 să devină campioană, iar Real Madrid are cota 2.30. Celelalte echipe sunt creditate cu șanse mult mai mici, practic infime. Atletico Madrid are cota 101.00, Athletic Bilbao are cota 151.00, Real Sociedad are 151.00, iar Real Betis are 251.00.

Eliminată din Champions League, FC Barcelona se consolează cu parcursul din La Liga, unde are 12 victorii în ultimele 13 etape. Practic, singurul pas greșit făcut în acest interval a fost eșecul din El Clasico, scor 1-3, în deplasare pe terenul lui Real Madrid.

Serie A se reia la început de 2023

Fanii fotbalului din Serie A nu vor mai putea vedea meciuri din acest campionat în 2022. Prima etapă din 2023 este programată pe 4 ianuarie, când sunt programate și câteva dueluri interesante. Derby-ul rundei va fi cu siguranță Inter Milano – Napoli, primul mare meci programat în fotbalul italian în noul an.

Napoli este echipa revelație a campionatului, care a defilat în acest sezon de Serie A. Are 41 de puncte și un avans confortabil față de ocupanta locului secund, AC Milan, echipă la care este legitimat și românul Ciprian Tătărușanu. AC Milan, campioana din sezonul precedent, are 33 de puncte și este urmată de Juventus Torino (31 de puncte), Lazio (30 puncte) și Inter Milano (30 puncte).

Având în vedere parcursul extraordinar arătat, Napoli este favorită să câștige titlul în Serie A, având cota 1.35. În schimb, AC Milan are cota 8.00 și este urmată de Inter Milano (cota 9.00), Juventus Torino (cota 12.00) și AS Roma (cota 75.00).

Cotele publicate în acest articol pot suferi modificări în orice moment.