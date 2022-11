Ciprian Tătărușanu și-a rezolvat o problemă medicală la ochi. Medicii sunt mulțumiți de rezultat: „Rămâne un portar bun cu avantajul că va vedea mai bine”

Ciprian Tătărușanu a profitat de pauza vacanța cauzată de Cupa Mondială pentru a-și rezolva o problemămedicală mai veche, Este vorba despre o intervenție chirurgicală oftalmologică menită să-l ajute să-și îmbunătățească performanțele.

Portarul lui AC Milan s-a operat pentru un astigmatism mixt și este de așteptat să devină mult mai sigur la intervențiile în fața șuturilor adversarilor.

Ciprian Tătărușanu a mers la medicul oftalmolog Angelo Appiotti pentru a-și corecta un astigmatism mixt de grad ridicat. Portarul român s-a supus unei intervenții denumite „Femtolasik custom PSP” (variantă pentru sportivii profesioniști). Iar conform informațiilor date publicității, la scurtă vreme, operația a fost un succes. Totul a durat doar un minut, intervenția medicului Angelo Appiotti fiind o reușită.

Medicul a povestit cum a decurs prima întâlnire cu portarul lui AC Milan și cum l-a convins să se opereze pentru a-și îmbunătăți vederea.

„Când am operat-o pe soția lui, i-am făcut un control și lui și i-am spus că ea vede mai bine acum. Am glumit și am râs când am sfătuit-o că ar trebui să-i ia locul în poartă la Milan”, a povestit Angelo Appiotti, medic oftalmolog.

Vederea lui Ciprian Tătărușanu se va îmbunătăți

Vederea portarului va fi mult mai bună, iar intervențiile sale vor fi mai sigure la șuturile trimise de la distanță. Intervievat de Gazzetta dello Sport, medicul Angelo Appiotti a explicat beneficiile operației pe care a făcut-o.

„Percepția unui obiect, spre exemplu, o minge șutată de la depărtare, va ajunge mult mai repede la el. Și îi va permite o reacție ochi/mână mult mai rapidă, și îi va reduce, totodată, și riscul accidentărilor, cu răspunsuri musculare mai prompte”, a explicat medicul chirurg.

Chirurgul, care l-a avut client și pe Kaka, a precizat că refacerea nu se va întinde dincolo de pauza competițională, astfel că Ciprian Tătărușanu va putea reveni imediat în poarta echipei sale.

„Deja a doua zi după, vedea foarte bine, 16/10 în limbaj oculistic. A venit cu mașina la vizita de control și curând va putea pleca și în vacanță. După intervenție, vederea lui va fi mai bună decât a mediei populației. Nu vreau să-mi arog merite gratuite, rămâne un portar bun cu avantajul actual de a vedea mai bine”, a mai explicat mediul oftalmolog, conform GSP.