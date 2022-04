S-a întâmplat la Timișoara. Tragedie în sala de operație! Pacientul a luat foc în timpul intervenției chirurgicale

Incidentul a avut loc la Spitalul Județean Timișoara, într-una din sălile de operații care deservesc Secția Clinică de Boli Maxilo Faciale.

Pacientul, un bărbat de 84 de ani, era operat pentru extirprarea unei tumori din zona feței. Surse medicale, spun că asistentul medical a folosit o substanță de dezinfectare, care ulterior s-a aprins.

Aceleași surse au mai declarat că medicul chirurg a luat decizia de a folosi o mască cu oxigen care a fost pusă pe fața bărbatului. În acel moment a izbucnit focul, sursa de aprindere fiind cel mai probabil electrocauterul folosit. Pacientul se află acum în afara oricărui pericol.

„El a venit pentru o formaţiune tumorală, submandibulară şi acea formaţiune, când am intrat noi, ne-am dat seama că formaţiunea nu este superficială. Atunci a trebuit să săpăm mai mult ca să scoatem formaţiunea respectivă şi am decis la un moment dat, după vreo oră de la începutul intervenţiei să trecem pe intubaţie. S-au aprins câmpurile, mă rog, repede noi am făcut cele necesare ca să stingem focul, m-am pârlit şi eu un pic pe degete. Astea sunt incidente, se întâmplă oriunde. Norocul că am fost pe fază, am stins câmpurile şi nu s-au produs leziuni mai profunde”, a declarat medicul chirurg.

Un alt caz a avut loc la București

În 2019, un alt incident asemănător a avut loc la Spitalul Floreasca din București. Atunci, o pacientă aflată pe masa de operație s-a aprins, și a decedat după câteva zile la terapie intensivă.

„Pe 22 decembrie, duminică dimineața, unul dintre colegii mei din echipa operatorie m-a anunțat că o bolnavă, operată în urmă cu două săptămâni, a făcut o complicație gravă. Era vorba despre un caz oncologic depășit și refuzat de mai multe spitale bucureștene, preluat de noi la rugămintea unor colegi. Am intervenit chirurgical într-o situație dramatică: pacienta nu mai putea înghiți”, a explicat la acel moment, profesorul Mircea Beuran, cel care a intervenit chirurgical.