Exclusiv. Detaliu revoltător dintr-o operație complicată pe coloană, scos la iveală de desfășuratorul telefonului. Chirurgul e acuzat că a ieșit din sală și a coordonat de la distanță doi rezidenți

Cum a început totul? Vasile Rusu (61 de ani) a fost programat la operație la coloana vertebrală în noiembrie 2017 având un diagnostic grav: adenocarcenom pulmonar cu metastază la coloană.

Nicio informație despre o intervenție chirurgicală complicată

„Am apelat la un specialist cunoscut, deoarece toți medicii ne-au trimis la el”, a explicat fiul acestuia, Sorin Rusu. Operația a fost programată pentru data de 17 noiembrie 2017. Cu patru zile înainte, pacientul a fost internat la Clinica de Neurochirurgie din cadrul Spitalului Județean Cluj.

Fiul acestuia a povestit că încercat să ia legătura cu medicul respectiv timp de o săptămână, pentru a-l ruga să-l informeze în ce va consta intervenția chirurgicală. Singura legătură pe care o avea familia cu pacientul era printr-o asistentă.

Sorin Rusu susține că a mers în fiecare zi la spital, îngrijorat de starea de sănătate a tatălui său. „Într-o zi, asistenta m-a scos afară din spital, spunându-mi să-i las în pace că știu ei ce au de făcut. Singurul lucru pe care mi l-a spus despre operație a fost că-i injectează un ciment în vertebre, totul va dura două ore și a doua zi îl lasă acasă”, povestește Sorin. Tot de la asistentă a aflat data și ora la care fusese programată operația.

Doar o complicație, dar totul va fi bine

„Operația a început dimineața.” povestește fiul bărbatului. ” Trece ora 12.00, nu aflăm nimic. Trece ora 16.00, tot în operație. Se face ora 19.00, nimic”. La ora 20.00, iese unul dintre medicii rezidenți, care îi spune lui Sorin: „Vă rog să vorbiți cu domnul doctor, eu nu vă pot spune nimic. Și nu înțeleg de ce te stresezi așa că tatăl tău are cancer și, oricum, moare”. Apoi, s-a urcat în mașină și a plecat. Familia nu a știut nimic despre cum a decurs operația în ziua respectivă. Abia a doua zi, la 6.30, Vasile Rusu și-a sunat fiul și l-a rugat să-i aducă apă: „Mi-a mai spus că e paralizat, că nu-și simte picioarele de la brâu în jos”. Ulterior, medicul specialist l-a chemat pe Sorin Rusu și, spune acesta, în prezența mai multor asistente și medici l-a informat că a apărut o complicație, dar că în 3 luni tatăl său. umbla. ”Mi-a arătat pe RMN că nu este întreruptă măduva spinării și că va fi bine”.

Primele semne de întrebare

Vasile Rusu a mai stat circa 10 zile în spital, apoi a fost transferat la spitalul privat Polaris. „Tatăl meu a ajuns acolo cu cel puțin trei escare mari rezultate în urma spitalizării de la Neurochirurgie. Din ce mi-au spus medicii de acolo, fiind paralizat trebuia întors regulat de pe o parte pe alta și pus pe o saltea specială, care nu exista în dotarea spitalului. Dacă știam, duceam noi una”, povestește Rusu.

Au început proceduri de kinetoterapie. Între timp Sorin Rusu s-a consultat cu diferiți medici cu privire la operația suferită de tatăl său: „Am consultat un specialist de la un spital privat din Constanța și medici de la o clinica privată din Austria. Toți medicii mi-au spus că nu se va mai recupera niciodată tatăl meu, că va rămâne paralizat”. Pe lângă asta, „mi-au spus că o astfel de operație nu se mai face, mi-au spus că e clar vorba de malpraxis medical, deoarece acel ciment special folosit în astfel de operații a migrat în canalul medular prăjindu-i măduva”, povestește fiul pacientului.

Conform medicilor consultați, acel ciment special se întărește în circa 10 minute, iar dacă în acel interval nu se intervine, pacientul rămâne paralizat fără nicio posibilitate de recuperare. „Explicația pe care mi-au dat-o și medicul din România, și cel din Austria a fost că injectarea propriu-zisă a cimentului se face sub control radiologic, asta înseamnă că vezi în timp real unde ajunge cimentul respectiv, tocmai pentru a nu atinge măduva”, detaliază Sorin.

Moartea pacientului

Vasile Rusu a decedat în 13 august 2018, la aproape un an de la operație.

Cauza morții a fost septicemia, conform Institutului de Medicină Legală. „Septicemia a fost provocată în principal de escarele care au ajuns să-i infecteze șoldul, plus infecția provocată de sonda urinară pe care i-au montat-o din prima zi de internare la Neurochirurgie. Acestea au fost cumulate cu cancerul pe care-l avea, un adenocarcenom pulmonar cu metastază la coloană, care i-a afectat starea de sănătate, deși mergea bine tratamentul cu imunoterapie”, spune fiul său. „Dacă nu ar fi paralizat, probabil ar mai fi trăit”, crede acesta.

Sorin Rusu spune că a discutat cu mai mulți medici în legătură cu apariția acelor escare: „Pentru a nu apărea escare, pacientul trebuie învârtit regulat, o dată la jumătate de oră sau ceva de genul. Ariel Sharon a stat 9 ani în comă și nu a avut nicio escară. Tată meu a avut escare după șase zile. Problema este că nu a fost întors așa cum trebuia, iar în spital nu există saltele speciale pentru aceste situații”, detaliază el.

Proces început în timpul vieții, continuat de fiu după moarte

Pacientul Vasile Rusu a decis, la circa 6 luni de la operație, să-l acționeze în instanță pe medicul care l-a operat. În termen de 90 de zile, ar fi putut să facă plângere penală pentru vătămare corporală, conform legii, însă nu s-a încadrat în termen. De ce? „Medicul a spus că după trei luni – 90 de zile va reîncepe să umble, așa că am așteptat să vedem ce se întâmplă. Iar dacă medicul zice trei luni, stai patru-cinci că poate-poate”, explică Sorin.

Astfel, Vasile Rusu a început un proces civil pentru malpraxis, susținând că a rămas paralizat dintr-o greșeală a medicilor. „A zis mai repede că vrea să-l dea în judecată pe medic, când a văzut că e mințit de acesta. Am și filmare în care-mi spunea că vrea să facă plângere. Noi am sperat că se rezolvă ceva în cele trei luni, poate face ceva medicul. El nici nu a sunat la Polaris să vadă cum se simte. Singura chestie pe care a mai făcut-o a fost un RMN la Neurochirurgie și zicea că arată foarte bine, că operația e bine făcută”, spune Sorin.

Procesul civil e pe rol, fiind continuat de moștenitori.

Plângere penală pentru ucidere din culpă

Sorin Rusu a făcut și plângere penală pentru ucidere din culpă în a doua zi după decesul tatălui său: „Deoarece tatăl meu a decedat în spital, obligatoriu se face autopsie. Eu am dorit să am expert parte, în care să am încredere, care să asiste la autopsie și să mă lămurească dacă a fost sau nu malpraxis medical. Pentru a putea face acest lucru era nevoie să fac plângere penală, iar procurorul să aprobe această procedură”.

Concluzia acestui medic expert, venit de la București, a fost: „este un malpraxis medical.” Există și o expertiză scrisă depusă la dosar, care vine în contradicția cu expertiza oficială a medicului de la IML, care a venit după mai bine de un an de zile de la efectuarea autopsiei, și care l-a absolvit de greșeală pe Tmedicul care l-a operat pe Vasile Rusu.

După ce a făcut plângerea penală, Sorin Rusu relatează că a primit, prin cunoștințe de-ale sale, „nenumărate amenințări. Chiar și asociatului meu, cu care s-a întâlnit la o petrecere, i-a spus să-mi transmită amenințări, că mă lupt pe terenul lui, că mă lasă fără bani, că n-am nicio șansă și chiar l-a sfătuit să-și retragă banii pe care-i avem investiți împreună ca să nu rămână fără bani.”

Parchetul a început urmărirea penală împotriva medicului în luna mai acestui an pentru ucidere din culpă. A fost citat de două ori, dar nu s-a prezentat la audieri.

Fiul pacientului a obținut o probă care ridică multe semne de întrebare

Sorin Rusu consideră că una dintre cele mai importante probe ale acuzării este desfășurătorul apelurilor telefonice făcute de pe telefonului medicului în ziua operației – 17 noiembrie 2017:

„Am cerut aceste informații deoarece aveam suspiciunea că, la cât de prost a fost făcută operația, nu putea s-o facă el”, spune Sorin. În cadrul procesului civil, instanța a refuzat folosirea ca probă a desfășurătorului. „După o înfățișare la proces, i-am spus că dacă îmi pune la dispoziție desfășurătorul telefonic din ziua operației, îmi retrag plângerea. Inițial a fost de acord, dar apoi, sfătuit de avocați, a refuzat”, detaliază fiul pacientului. În procesul penal însă, proba a fost acceptată.

„Din aprilie-mai 2020, când am făcut cererea, și până în august ne-a tot amânat. Ba că este în concediu, ba că a trimis un număr greșit, ba că nu se poate, tot felul de scuze. Prin august, ne-a spus că nu se mai poate genera desfășurătorul, pentru că a trecut prea mult timp. În acel moment, eu am fost la operatorul de telefonie și mi-am scos un astfel de desfășurător, ca să-i demonstrez că minte”, povestește Sorin.

În noiembrie 2020, ar fi trecut trei ani de la data operației, moment în care aceste date ar fi fost șterse de operatorul de telefonie.

Mai multe apeluri și trafic de date făcute în timpul operației

În dosarul civil, medicul a declarat că operația a durat de la ora 8 la ora 16.

„Apoi am aflat că, de fapt, au fost două operații. La ora 13, a fost trezit și după ce a spus că nu-și simte picioarele, tata a fost anesteziat din nou și i s-a făcut o nouă operație”, povestește Rusu.

Conform desfășurătorului, convorbirile din ziua operației sunt între orele 8 și 16 , interval în care medicul era, teoretic, a fost în operație. „Sunt mai multe convorbiri de durate diferite, un minut, câteva secunde, 17 minute, două minute. Suspiciunea mea este că exact medicul specialist nu a fost în operație sau dacă a fost, a fost doar pentru un mic interval de timp. Pe biletul de ieșire din spital au fost trecuți el și doi medici rezidenți tocmai intrați în anul II. Am suspiciunea că acești medici, tocmai intrați în anul II de rezidențiat, l-au operat pe tatăl meu”, spune Rusu.

Clujeanul mai spune că a aflat că la cea de-a doua operație, medicul specialist nu a mai fost prezent. Din declarațiile unui medic rezident a rezultat că operația a fost făcută de medicul de gardă. „Două dintre convorbirile inițiate de pe telefonul specialistului au fost către un rezident și către medicul de gardă, care trebuiau să fie lângă el în operație”, spune Rusu.

La audierile făcute în cadrul procesului penal, asistenta doctorului a declarat că ea mai folosește telefonul acestuia, inclusiv în interes personal.

„Sunt curios de ce i-ar fi sunat o asistentă pe medicii aflați în operație”, remarca Sorin Rusu. El mai susține că între 8 și 16, în timpul operației, de pe telefonul medicului s-a făcut trafic de internet – circa 97 de MB dintr-o dată. „Acest trafic poate însemna câteva minute de transmisiuni video, eu bănuiesc că rezidenții au făcut o transmisie video din sala de operație și i-au arătat medicului ce se întâmplă”, spune Rusu.

Ultima dorință

„Eu doresc să se facă dreptate și aceasta a fost și dorința tatălui meu. A fost ultima dorință a unui om care cred că a realizat că nu mai are șanse”, susține Sorin Rusu.

În cadrul proceselor, medicul acuzat încearcă să demonstreze că nu s-a făcut într-un fel vinovat de moartea pacientului aflat într-un stadiu terminal de cancer.