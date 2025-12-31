Gică Hagi revine în antrenorat. Anunțul făcut de Gică Popescu despre decizia Regelui

Gheorghe Hagi (60 de ani) a luat o pauză de antrenorat, dar se gândește să revină la meseria pe care a practicat-o din 2001, imediat după ce a agățat ghetele în cui. Patronul echipei Farul Constanța s-a retras temporar și a lăsat echipa pe mâna lui Ianis Zicu. Gică Popescu, cumnatul lui Hagi, a vorbit despre revenirea „Regelui” pe banca tehnică a unei echipe și a precizat că, nu se pune problema despre o retragere. Pauza a însemnat doar o deconectare de la stresul provocat de activitatea ca antrenor.

„Gică avea nevoie de o astfel de pauză pentru că a muncit enorm în ultimii ani de zile. Rezultatele pe care el le-a obținut la cârma Farului au fost unele extraordinare și nesperate, pentru că suntem printre cele mai sărace echipe din Liga 1 și cu rezultatele cele mai bune.

Dacă facem o comparație cu celelalte echipe de top, noi suntem pe ultimul loc la buget, dar nu banii fac rezultatele. Dacă ar fi așa, FCSB ar câștiga în fiecare an, Craiova, Rapid sau CFR Cluj.

Va reveni cu siguranță, nu s-a pensionat acum. Și-a luat o pauză, cum era și normal să o facă. Îți dorește să revină, nu știu cât de curând, dar o va face”, a afirmat Gică Popescu, președintele Farului Constanța, pentru as.ro.

Echipa dobrogeană nu traversează un moment grozav în acest sezon și ocupă locul al 10-lea după disputarea a 21 de etape din campionatul intern, cu un total de 27 de puncte, la 6 distanță de ultimul loc ce duce în play-off.

Ca tehnician al echipei pe care o patronează, Hagi a câștigat două titluri interne, în 2017 și în 2023. El a mai pregătit echipa națională a României, Bursaspor, Galatasaray, Poli Timișoara și Steaua.