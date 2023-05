Gică Hagi a dezvălui secretul succesului echipei Farul Constanța. Cum a reușit echipa mică de la malul Mării să o învingă pe FCSB

Gică Hagi a petrecut până dimineața după ce echipa sa a reușit să se impună în fața celor de la FCSB. Farul Constanța s-a impus cu scorul de 3 la 2, reușind astfel să obțină titlul de campioană a României. Este pentru a doua oară când echipa de la malul Mării reușește câștige titlul. Prima dată l-au obținut în 2017, când s-au impus în fața celor de la Viitorul.

Au trecut câteva zile de când Farul Constanța a devenit campioană, iar Gică Hagi a oferit primul interviu după victorie. Antrenorul a explicat cum a reușit mica echipă să ajungă pe cele mai înalte culmi, reușind să învingă și echipa lui Gigi Becali, FCSB. Legenda fotbalului reușit să demonstreze că nu finanțarea este cea mai importantă în sport. Succesele sunt dictate de strategia unui bun selecționer și a unui adevărat campion.

„Nu te naști cel mai bun. Devii cel mai bun numai dacă ești disponibil și deschis să muncești foarte mult. Că munca te face.

Anul ăsta, de fapt, am devenit campion pentru că și anul trecut am făcut foarte bine cu echipa. Am construit o echipă care a intrat în play-off.

Am ajuns acolo, ne-a fost mai greu și anul ăsta am completat lotul foarte bine în vară.

Deci, practic, doi ani foarte buni în care am muncit bine. Am fost inspirați în deciziile care le-am luat și acest lucru cumulat cu muncă foarte multă”, a spus Gică Hagi în cadrul unui interviu acordat celor de la Antena 3.

Cât de dificil a fost pentru Farul Constanța să câștige titlul de campioană a României

Gică Hagi a spus că, pe lângă muncă, o echipă trebuie să înțeleagă că fotbalul nu este individual, ci colectiv. Antrenorul a mai specificat că, atunci când selectezi jucători foarte buni, una dintre caracteristici „trebuie să fie partea umană”. El a mai subliniat că acest detaliu este foarte important.

„E o selecție care trebuie bine făcută, plecând de la ideea că jucătorul trebuie să se simtă puternic, să fie puternic, el trebuie să simtă, el trebuie să-și dorească”, a spus Gică Hagi, legat de modul în care își alege jucătorii.

La finalul interviului, antrenorul a transmis un mesaj celor care au spus că, de fapt, FCSB a pierdut, nu a câștigat Farul Constanța.

„Farul a câștigat. Atât”, a spus Gică Hagi.