Helmut Duckadam, mesaj dur pentru Gigi Becali. „Nu e o surpriză că Farul a câştigat.” Cu ce a greșit patronul FCSB

Helmut Duckadam a declarat că nu este o sursă că Farul Constanța a câștigat meciul cu FCSB și că singurul vinovat este Gigi Becali, care nu a știut să își aleagă antrenorii și jucătorii cum trebuie. Acesta a mai spus că echipa lui Becali va pierde și anul viitor dacă nu va adopta o altă strategie.

„Nu e o surpriză că Farul a câştigat campionatul, după jocul prestat în sezonul regulat şi în play-off. Era mai greu să câştige titlul în ultima etapă, dar pe dreptate şi merit a câştigat campionatul.FCSB merge mult pe valoare individuală, dar ca echipă n-au un joc al lor. Cu acest lot şi completat Farul se bate sigur la titlu şi anul următor.Nu se va întâmpla niciodată ca Becali să nu mai dea telefoane şi să-l lase pe antrenor să conducă echipa. Am sperat toţi când a venit Edi Iordănescu, am văzut cât a ţinut treaba, deci la FCSB nu se va schimba nimic.Gigi Becali să-şi ia licenţa Pro, iar atunci poate va reuşi să câştige campionatul. Atât timp cât nu are licenţa Pro, nu trece de locul secund. Probabil că lui Charalambous îi e bine aşa cu contract prelungit, trece FCSB în CV şi merge mai departe”, a declarat Helmut Duckadam, conform orangesport.ro.

Gigi Becali, după un sezon ratat

După înfrângerea suferită de FCSB, contra Farului Constanța (scor 2-3), Gigi Becali a anunțat că va da mai mulți jucători afară.

„Sunt cinci jucători care o să plece, la care explică contractul. Şi acum avem două soluţii. Nu sunt convins pe care să o aleg. O să vedem. Ori tăiem şi facem şi dregem, ori mai riscăm, investim şi să luăm campionatul la pas. Ce putem tăia, tăiem! Cristea… Am spus de aseară, lăsați-l să plece liber! Ai luat destul de mulți bani, pleacă! Oaidă… jucători care nu sunt de Steaua. FCSB, ca să nu cumva să mă dea în judecată Talpan”, a declarat Gigi Becali.

Acesta a mai spus că s-a răzgândit și că nu va mai vinde FCSB, chiar dacă situația este foarte tensionată și chiar dacă nu se mai bucură de succesul din trecut.

„Ce să vând? Nu am binecuvântare. Am cerut binecuvântare de la duhovnic să o vând pe FCSB şi nu am binecuvântare de la duhovnic. Şi de la părinţi. Şi atunci, nu o fac. Deşi nu ştiu dacă este benefică pentru mine echipa. Îmi afectează sănătatea, nu mai este ce a fost”, a spus Becali.