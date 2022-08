Helmut Duckadam mărturisește de ce nu a rămas în SUA. Fiica sa însă trăiește visul american

Helmuth Duckadam a fost nevoit să renunțe la cariera sportivă la doar 27 de ani, din motive medicale. Anevrismul de la mână a pus capăt carierei sale la Poliția de Frontieră, astfel că sportivul a ales să emigreze în speranța unui trai mai bun. El și-a deschis acum sufletul și a vorbit despre plecarea în America și despre cum nu s-a putut acomoda peste Ocean.

Recunoaște că a plecat la rugămintea soției și pentru a le oferi copiilor un trai mai bun. Fiica sa s-a adaptat bine înSUA, s-a căsătorit acolo și a devenit mamă acum patru ani. Lucrează chiar la Consulatul General al României din Chicago.

Operație dificilă

Cea mai mare dezamăgire a lui Duckadam a fost că, după prima operație, nu a mai putut să muncească. „A fost un ghinion mare pentru că am avut o operație grea. Eu nici nu mai aveam dreptul să lucrez în Poliția de Frontieră. Am activat șapte ani în cadrul Poliției chiar la Nădlac, cu o aprobare specială. Cu acel anevrism, nu prea mai puteam să lucrez“, a mărturisit fostul mare sportiv, în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu“.

A acceptat să plece

Duckadam povestește că atunci când nu a mai putut lucra a cedat rugăminților soției și a plecat în America, împreună cu familia. Nici acolo lucrurile nu au mers mai bine, pentru că el nu a putut munci.

„Nu voiam neapărat să plec în America, dar fosta soție a insistat foarte mult pentru copii, ca să aibă un alt viitor. Am cedat până la urmă. Am primit viza după cinci zile, dar am făcut o mare greșeală.

Așa cum fac toți românii, care-și doresc să aibă proprietăți, am cumpărat o casă, dar nu mi-am găsit serviciu, din care să fac bani. Ce puteam să fac acolo? Limba nu o stăpâneam sută la sută, cetățean nu eram ca să pot să merg în security și să pot să port armă. Eu nu am putut să mă obișnuiesc“, a mai povestit sportivul.

A devenit gospodină

Soția și fiica sa au reușit să se angejeze. Eroul de la Sevilla spune că el s-a tranformat într-o gospodină. „Muncea soția pe un salariu foarte mic și fetița la fel. Mergeam în fiecare zi la magazine, la cumpărături, îi duceam cu mașina. Eram gospodina familiei. Probabil că dacă rămâneam acolo mă făceam grădinar, aia mi-ar fi plăcut. Nu am rezistat și m-am întors acasă. Nu era stilul meu să stau pe banii soției“, a mai spus Duckadam, potrivit revistesivedete.ro.