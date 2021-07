Ministrul Proiectelor și Investițiilor Europene atacă poziția PSD, care susține că România nu va primi niciun ban din partea oficialilor europeni, în anul 2021, prin PNRR.

Ghinea se revoltă. PSD bate câmpii

„Anul acesta vor intra 1, 9 miliarde de euro în țară, prin PNRR. PSD bate câmpii. Logica este următoarea – în momentul în care PNRR va fi aprobat, și PNRR va fi aprobat de către Comisie în luna septembrie, așa cum am anunțat acum două luni – nu înțeleg de ce în fiecare săptămână trebuie să fie câte o nouă știre.

În septembrie se aprobă de către Comisie- sau nu se aprobă, o să avem un răspuns, dar se va aproba -, dar așa este regulamentul. Urmează apoi Consiliul miniștrilor de Finanțe care oficial aprobă și din partea statelor membre, în luna octombrie, iar imediat după acel moment, intră prefinanțarea în țară din partea de granturi de 1, 9 miliarde de euro”, a declarat Cristian Ghinea, joi, 22 iulie.

PSD acuză Guvernul. România nu va primi niciun ban

Afirmațiile ministrului Fondurilor Europene vin în contextul în care PSD acuză Guvernul condus de Florin Cîțu de subminarea economiei naționale. Într-o postare pe pagina oficială de Facebook a partidului, reprezentanții PSD atrag atenția asupra perspectivelor negre care ne așteaptă în viitorul apropiat.

„Zero euro din PNRR în 2021! PSD a avut dreptate! România nu va primi niciun euro din PNRR în acest an! România NU se poate baza pentru finanţarea deficitului uriaş pe avansul de 1,3 miliarde de euro din PNRR! Mai mult, România pierde un an pentru contractarea proiectelor!”, a notat PSD.

România nu poate respecta cerințele Comisiei pentru Energie. „PSD e ipocrit”

„Sunt încă negocieri. Am mai spus – partea de investiții este aproape gata, cu excepția energiei, care este o componentă complicată pentru că diferența între ce avem noi în România ca peisaj energetic și ce se așteaptă Uniunea Europeană este foarte mare. (Reporter: Ce e complicat la energie?) Țintele de regenerare pentru 2030 sau 2050 – cât anume din producția de energie din România trebuie să fie din regenerabilă în anul 2030. Adică mai puțin cărbune și gaze și mai multe eoliene și solare.

Aici nu este vorba despre ce îți dorești, ci de cât mult poți. Ei vor mai mult, iar noi spunem că nu putem chiar atât. Diferența este de câteva procente și ne ținem de ele. Sunt chestiuni de negocieri”, a declarat Cristian Ghinea.

Potrivit PSD, capitolul Energie din PNRR trebuie refăcut. România va pierde pierde un an pentru contractarea proiectelor, spune opoziția. „Autostrada Moldovei devine un vis spulberat de incompetenţa guvernanţilor păstoriţi de Florin Cîţu! Şi mai grav, întreg capitolul Energie – coordonat de liberalul Virgil Popescu – trebuie refăcut. Comisia Europeană a respins categoric atribuirea directă a sutelor de milioane de euro către sponsorii de partid ai puterii. Vicepremierul Dan Barna, şeful lui Cristian Ghinea – principalul responsabil pentru eşecurile repetate privind PNRR-ul – a fost nevoit să accepte evidenţa şi să dea dreptate PSD. Este de-a dreptul criminal că România e nevoită să împrumute alte miliarde de euro şi să plătească dobânzi grele pentru a suplini absenţa avansului din PNRR! Domnilor guvernanţi, sunteţi vinovaţi de subminarea economiei naţionale!”, au transmis social-democraţii.

„Nu trebuie refăcut tot, trebuie schimbate anumite chestiuni. PSD este ipocrit. Este o chestie politică pe care am vrut să o facem. Am avut o listă de termeni la începutul negocierilor – autostrăzi, căi ferate, sănătate, gaze și mai multe. Pe unele le-am reușit, pe altele, nu. Am reușit 3, 1 miliarde pentru autostrăzi, 2, 2 miliarde pentru sănătate…”, a spus Cristian Ghinea la DIGI24.