PNRR gestionat de ministrul USR Cristian Ghinea a fost respins de trei ori de Comisia Europeană. Ultima dată, vinerea trecută. Trei eșecuri succesive. Realitate care l-a plasat pe ministrul USR pe “lista neagră” a premierului de miniștri remaniabili. Ca atare, luni, 12 mai, premierul Cîțu a decis preluarea PNRR de la perdantul ministru progresist iar de marți seară a demarat, la Bruxelles, întâlnirile cu oficialii europeni.

Prima, cu preşedintele Comisiei Europene (C.E.),Ursula Von Der Leyen. La finalul întâlnirii dintre premierul Cîțu și șefa C.E., ambii au anunţat că “discuţia a fost constructivă”. ”Progrese bune în ceea ce priveşte reformele” a precizat Ursula Von Der Leyen, ieri seară.

Astăzi, premierul Cîțu se întâlnește cu Adina Vălean, comisar european pentru transporturi, cu Margrethe Vestager, vicepreşedinte executiv al Comisiei și cu Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene.

“Stăm și ne uităm ca olteanul la girafă”

Ce face în acest timp ministrul Ghinea care a avut responsabilitatea construirii PNRR? Dă interviuri în presă în care descrie comic relația dintre România și Comisia Europeană: “Stăm şi ne uităm ca olteanul la girafă şi spunem ‘dom’le, cum facem noi să împăcăm aceste două lumi?” (România și Uniunea Europeană n.r.).

Ghinea: “Eu atât mă pricep și cred că mă pricep bine”

Într-un interviu pentru emisiunea All About Eu de la DC NEWS TV, Ghinea s-a declarat convins că PNRR gestionat de el, dar respins de trei ori de Comisia Europeană, este foarte bun: “Eu atât mă pricep şi cred că mă pricep bine. Cred că am adus PNRR în punctul de echilibru în care se împacă cele două viziuni” (românești și europene n.r.) a spus ministrul USR.

Ministrul USR se teme că va fi remaniat

Cristian Ghinea nu a ratat momentul de a se auto-promova ca ministru eficient, dar și de a se victimiza preventiv. Mai mult, s-a derobat de răspunderea ministerială în ceea ce privește construirea PNRR, aruncând responsabilitatea în brațele întregului Executiv. Ghinea știe că nemulțumirile la adresa performanțelor sale aproape nule nu provin doar din PNL ci mai ales din partea instituțiilor de stat și private cu care a trebuit să colaboreze pentru întocmirea PNRR. Prezența sa, alături de alt ministru al USR, Claudiu Năsui, pe lista neagră a premierului Cîțu, nu este o surpriză.

“Este capul meu în joc”

Ce mai spune Ghinea în apărarea sa? Că Florin Cîțu este responsabil: “Ca să fim foarte clari. Premierul îşi asumă şi este implicat, este şeful Guvernului, PNRR-ul este al întregului Guvern. Ştiu că eu răspund, că sunt ministru coordonator şi e capul meu în joc pe subiectul ăsta. Dar PNRR nu este al ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene. Dacă era al nostru, îl făceam mai repede şi mai bine de la început. Acum îl luăm şi lucrăm pe propunerile făcute de alte ministere, pe care încercăm să le facem mai bine!”, a declarat Cristian Ghinea pentru DC NEWS.

Nu este prima dată când Cristian Ghinea dă interviuri de auto-promovare imediat după un eșec în fața oficialilor europeni. Ultimul a avut loc în luna aprilie, după ce a fost expediat a doua oară de Comisia Europeană înapoi acasă, pentru refacerea PNRR. Atunci și-a mascat eșecul prin provocarea unui scandal politic: atacarea primarului Capitalei, Nicușor Dan, pe motiv că acesta nu vrea să cedeze USR-PLUS administrarea celor 19 de spitale aflate în coordonarea Primarului General.

PNRR ar trebui acceptat de C.E. în această vară

PNRR în valoare de 29,2 miliarde de euro bani europeni alocați României pentru reformare și dezvoltare trebuie aprobat de urgență de Comisia Europeană. Banii trebuie absorbiți și folosiți de România până în anul 2026. Altfel, aceștia se pierd.

Practic, eșecurile repetate ale ministrului USR al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, de convingere a C.E. de calitatea PNRR gestionat de el au consumat inutil aproape trei luni. Pentru ca România să poată primi primele tranșe de bani de la C.E. în acest an, PNRR ar trebui acceptat de oficialii europeni cel mai târziu în vara acestui an.