Potrivit programului transmis de Guvern, de la ora locală 14.00, premierul Florin Cîţu are o întâlnire cu Adina Vălean, comisar european pentru transporturi.

De altfel, premierul a anunţat că proiectele de infrastructură sunt prioritare în PNRR, urmărindu-se rezolvarea mai multor probleme.

De la ora 16.00, Florin Cîţu se va întâlni cu Margrethe Vestager, vicepreşedinte executiv al Comisiei

Europene, iar de la ora 17.00, cu Valdis Dombrovskis, vicepreşedinte executiv al Comisiei Europene.

Marţi seară, Florin Cîţu a avut o cină de lucru cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula Von Der Leyen, la finalul căreia ambii au anunţat că discuţia a fost ”constructivă”.

”Progrese bune în ceea ce priveşte reformele”, a transmis Ursula Von Der Leyen, la finalul întrvederii.

Thank you Prime Minister @florincitu for a constructive meeting.

We work hand in hand with 🇷🇴 to finalise a solid Recovery and Resilience Plan asap. Good progress on reforms.

The approval of the ORD by all Member States is a necessary step for #NextGenerationEU funds to flow. pic.twitter.com/oSHyjcekpZ

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 11, 2021