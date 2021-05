Premierul României, Florin Cîțu, va pleca în această după-amiază, la Bruxelles, acolo unde va purta negocieri legate de Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Miza este una uriașă, pentru că țara noastră ar trebui să primească suma de 29 de miliarde de euro din fondurile europene acordate pentru revitalizarea economiei.

Șeful Executivului se va afla în această seară la Bruxelles, acolo unde are programată o cină de lucru cu preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. „Pandemia va trece, avem dozele şi va trece această situaţie şi trebuie să ne gândim la cum accelerăm creşterea economică în perioada următoare. Soluţia pe care o avem acum este de a avea un PNRR de succes, să atragem cei 29,2 miliarde şi vă spun că se poate şi eu cred că vom fi printre singurele ţări din Uniunea Europeană care va atrage toţi aceşti bani”, a declarat premierul Florin Cîțu.

La data de 31 mai, România va depune la Comisia Europeană Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, după cum a anunțat Cristian Ghinea, ministrul Fondurilor Europene.

„Continuăm discuțiile pe toate proiectele și toate componentele. CE are dialogul acesta cu toate statele membre. În discuţia cu preşedintele, cu prim-ministrul, cu domnul Orban şi cu cei doi vicepremieri am convenit ca mâine, în discuţia pe care o să o am cu vicepreşedintele Comisiei Europene, Vestager, să mergem pe calendarul de depunere pentru 31 mai pentru PNRR”, afirma Cristian Ghinea.

„Am avut o discuţie cu miniştrii referitoare la PNRR. Este momentul să accelerăm lucrurile. Avem câteva detalii de pus la punct. Sunt sigur că vom avea un PNRR care să reprezinte interesele României de dezvoltare în perioada următoare. Sunt mai multe discuţii, dar sunt sigur că vom avea un PNRR bun, un PNRR prin care vom atrage sumele alocate României”, declara și Forin Cîțu.