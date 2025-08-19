Social Ghid pentru prosumatori să încaseze banii la 42 de zile și nu la 24 de luni. Care sunt soluțiile







Prosumatorii primesc ajutor de la Asociația care îi reprezintă pentru a putea încasa mai repede banii pe energia pe care o produc. Mai ales că aceștia și-au exprimat nemulțumirea legat de acest aspect, dar nimeni i-a luat în seamă.

Faptul că încasează banii pe energie la 24 de luni, fără ca furnizorii să plătească dobândă, i-a cam înfuriat pe prosumatori. Mai ales că suma nu este tocmai mică ci este estimată la 300 de milioane de euro. Drept urmare soluția propusă de Asociație este aceea de a schimba furnizorii des. În acest fel, prosumatorii încasează banii mai repede.

Soluția nu este ilegală și are la bază o decizie ANRE care obligă furnizorul să facă decontul final în maximum 42 de zile de la încetarea contractului. Drept urmare migrarea constantă probabil că va deveni un obicei, câtă vreme, legea prevede un termen de 24 de luni, fără drept de apel. Astfel ghidul pus la dispoziție de APCE arată că prosumatorii trebuie să semneze două contracte cu noul furnizor. Unul legat de energia pe care urmează ca acesta să o cumpere și unul legat de furnizarea energiei.

Este foarte important primul contract, deoarece mulți furnizori se pare că eludează acest aspect, ceea ce duce la pierderea energiei injectate dacă nu este semnat rapid. Iar ca posibilități de schimbare a furnizorului există două. Mai exact, prin platforma oficială ANRE, www.posf.ro și care ar fi de fapt un procedeu greoi.

Pentru a o utiliza este nevoie de identitate digitală creată prin aplicația mobilă RO-eID. Acest lucru poate fi anevoios mai ales că trebuie înregistrat inclusiv timbrul vocal. Nici Completarea tuturor câmpurilor nu este tocmai ușoară, pentru că necesită cunoștințe specifice. A doua metodă pare mai simplă și se face direct cu furnizorul. Doar că aici, prosumatorii trebuie să fie atenți la ce prețuri li se oferă.