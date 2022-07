Update. Ghețar de mari dimensiuni, prăbușit în Munții Alpi. Șase oameni au murit, iar alți 14 au fost grav răniți

Update: Surse guvernamentale susțin faptul că, printre victimele care și-au pierdut viața în urma căderii ghețarului din Alpii Italiei, se află și doi cetățeni români, un bărbat și o femeie.

Știre inițială: Ghețarul Marmolada din munţii Dolomiţi, situați în nordul Italiei s-a prăbușit, anunță Maurizio Fugatti, preşedintele provinciei Trentino, conform presei internaționale. Alți 14 oameni au fost răniți de ghețarul în cădere.

„Operațiuni de salvare sunt în desfășurare, după o avalanșă masivă de gheață, în care sunt implicați și excursioniști”, transmite, printr-un comunicat, Guvernul provinciei Trento, care nu exclude un „bilanț mai mare” în rândul victimelor tragicului eveniment.

La fața locului, autoritățile italiene au dispus trimiterea a cinci elicoptere și multiple echipaje cu câini de salvare, cu scopul de a căuta eventuale persoane prinse sub pietre, zăpadă și gheață.

„O avalanșă de zăpadă, gheață și roci, care în trecerea sa a lovit calea de acces într-un moment în care pe aceasta erau mai multe frânghii, unele fiind măturate. Numărul total al alpiniștilor implicați nu este deocamdată cunoscut”, spune purtătoarea de cuvânt a serviciilor de intervenție, conform AFP.

Una dintre persoanele rănite grav în urma incidentului a fost transportată cu elicopterul la un spital din Treviso, iar alte 18 victime, care aşteptau să fie salvate, au fost coborâte la baza muntelui, tot cu elicopterul.

The footage of the large ice avalanche in Marmolada today in close proximity.

Din cauza temerilor că o nouă bucată de ghețar ar putea să cadă, echipele de salvare de la sol au fost rechemate la bază, duminică seara. Survolul este efectuat doar cu ajutorul elicopterelor.

„Din păcate, victimele și răniții sunt încă temporari, urmând detașarea seracco-ului din vârful ghețarului Marmolada, sub Punta Rocca. În momentul de față, 8 răniți au fost recuperați: 2 transportați la spitalul Belluno, unul mai grav în Treviso, 5 în Trento și, din păcate, 5 persoane au fost găsite fără viață. Numărul final de alpiniști implicați este încă necunoscut. Din cauza riscului de noi ocolișuri, elicopterul Trento curăță zona cu Daisy Bell și astfel îndepărtează cât mai mult pericolele pentru operatori”, transmitea, ieri, serviciul italian de Salvamont.

Incredible footage from an helicopter of the mountain rescue of the basal detachment in Marmolada.

Water lubrication at the base (or interstrata) and increased pressure in water-filled crevasses are probably the main causes for this catastrophic event pic.twitter.com/2OXRExkdjy

