Legenda fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, cel care a scris istorie în România, a vorbit în cadrul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu” despre perioada în care a fost selecționerul echipei naționale a țării.

– Gică, ce crezi că ne lipsește în momentul ăsta?

– M-am uitat la handbal. Am jucat bine, fantastic, dar ne-a bătut Norvegia. Păi, vedeți? Și noi o avem pe cea mai bună jucătoare din lume! De ce alții au creat proiecte, s-au dezvoltat și noi am stagnat. Și ne-am dus în jos! Cine ne-a tras în jos? Aici e problema.

– Vreau să te întreb ceva despre…

– Eu nu am dus-o în jos… sau poate sunt eu vinovat că a pierdut România calificarea? Oricum am fost atacat că am ratat calificarea la Mondial! Că eu sunt ăla… Că din cauza mea fotbalul românesc a ajuns unde este. În România este posibil orice! Trebuie să mă aștept la orice…

– Adică la ce te referi? La barajul cu Slovenia?

– Îl lăsăm și vorbim subiectul ăsta mai încolo… O să vorbim odată și despre subiectul acesta. Credeți că a fost vreun antrenor mai criticat decât mine după ce-am pierdut calificarea cu Slovenia? Am stat trei meciuri…

Gheorghe Hagi a fost dat afară de la națională?!

Patronul de la Viitorul Constanța a lăsat să se înțeleagă că el nu ar fi vrut să părăsească echipa națională, dar a fost forțat de împrejurări.

– Gică, atunci nu te-a dat nimeni afară, nu te supăra. Ai plecat tu!

– Nea Ovidiu, spuneți-o cum vreți dumneavoastră!

– Te-a dat cineva afară? Hai să vorbim!

– Nu, nu, nu.

– Tu te-ai retras, lezat de critici.

– Nu am fost lezat. Critici?

– Da.

– Eu dacă nu sunt criticat… Nea Ovidiu, s-au zis atâtea și se spun și se vor spune în continuare. D-asta credeți că eu… Am fost lăsat singur! Singur! Singur!

– Asta e interesant.

– E interesant, da. Dacă pașapoartele erau la ușă! Am fost cel mai criticat antrenor. După am fost jignit, nu criticat. Jignit! Că văd că unii se plâng. Aoleu, ce-am pățit eu atunci. Și veneam după toată traiectoria de fotbalist și eram și eu acolo de o lună. Nici n-am vrut! Am fost împins! Nici n-am vrut! Eu luasem pauză.

– Atunci te-ai retras tu după baraj sau te-au dat afară? Hai doar asta s-o lămurim.

– Ha-ha-ha.

– A rămas că tu te-ai retras.

– Eu m-am retras? O lăsăm așa… Vorbim, o să clarificăm și acest lucru.

Nimeni nu l-a susținut pe Hagi, în schimb toți l-au jignit

– Va veni timpul și vom clarifica. Eu am spus doar atât, că n-am fost susținut. Punct! Am fost lăsat singur. Tot ce s-a scris o lună… Acum suntem înainte de Sărbători, le vom vorbi. Și echipa câștigase cu Ungaria! Și-am jucat bine.

– Așa este.

– Și nimeni nu zice că mi-au lipsit doi jucători la meciul de baraj. În apărare n-am avut doi jucători. România avea 11-12 jucători, atunci se crea o nouă generație. Că d-asta am recurs la Sabău, că nu mergeam să-l chem pe Sabău cu 35-36 de ani. Era o tranziție între generația mare și generația Mutu, Contra, Chivu. Eu la baraj nu i-am avut pe Filipescu și pe Rădoi, care s-au accidentat, și-am jucat cu doi debutanți. N-aveam de unde să iau alții, a spus Gheorghe Hagi pentru GSP.