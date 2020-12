Gheorghe Hagi s-a mișcat repede după ce a renunțat la antrenorul spaniol Ruben de la Barrera și a bătut palma cu Mircea Rednic, tehnician liber de contract. „Puriul” va conduce echipa FC Viitorul, după ce în sezonul trecut a lucrat la Poli Iași. Fără detalii, oficialii clubului dobrogean au anunțat pe contul de Facebook: „Mircea Rednic este noul antrenor al echipei.”

„Poate să continue proiectul început de noi”

Gică Popescu, președintele celor de la Viitorul, a declarat că înțelegerea este valabilă pentru o perioadă de doi ani și jumătate. „Rednic a semnat pe doi ani și jumătate. A semnat, de mâine va începe munca. Este un campion. Este un fost coleg de-ai noștri. Poate să continue proiectul început de noi și să-l ducă la un nivel și mai bun.

Ne-am consultat cu toții și este cea mai bună alegere. Credem în el și credem că vor fi rezultate foarte bune împreună. Îl așteptăm cu brațele deschise la primul antrenament și credem că va fi foarte bine. E un antrenor campion și cu mare experiență”, a afirmat Popescu pentru gsp.ro.

Numirea lui Rednic este interesată, ținând cont de faptul că el nu a fost apropiat niciodată de Gică Hagi, nici în perioada tinereții, atunci când cei doi evoluau la echipa națională. Mai mult, în 2015 a existat un conflict după o partidă câștigată de FC Viitorul, pe terenul celor de la Dinamo, scor 5-1.

„E cel mai mare dușman al limbii române”

„Când te bate Viitorul şi îţi dă cinci goluri, tu, care conduci un club aşa de mare ca Dinamo, trebuia să-ţi dai demisia. Rednic a găsit scuza că am dat golurile pe final. Păi, ce, fotbalul nu se joacă 90 de minute? S-o juca vreo 70 sau 50? Dar până atunci au ajuns la poartă? I-am dominat la ei acasă, am avut 60% posesie şi ei s-au apărat, au stat în jumătatea lor.

Păi, când te domină un club aşa de mic ca Viitorul, o echipă inventată acum, ar trebui să-ţi dea de gândit, domnule Rednic! El este Strâmbu’, ce să-i faci?”, declara Hagi.

Rednic răspundea și el usturător. „Aș putea să spun și eu de Hagi că e cel mai mare dușman al limbii române sau că-l mușcă gramatica de limbă! Cel mai tare m-a deranjat că m-a făcut strâmb. Nu poți să te legi de fizicul meu. Cică îmi arată 5 degete, ok, foarte bine. Dacă asta e performanță pentru el… Și eu pot să-i arăt 4 trofee, nu-i ușor să cucerești 4 trofee”.