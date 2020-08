FC Viitorul a rămas fără antrenor, după ce Gheorghe Hagi a decis demisioneze de pe banca tehnică a dobrogenilor. „Regele” se va ocupa în continuare de formația sa, din postura de patron, iar în acest moment caută un tehnician care să-i poată duce munca mai departe. Președintele Gică Popescu a vorbit, astăzi, despre profilul antrenorului care va antrena la Viitorul în stagiunea 2020-2021.

„Avem momentan trei nume pe lista scurtă, doi sunt din străinătate, dar lucrurile se pot modifica în orice moment. E cert însă că va fi un tehnician care să-și însușească și să aibă în bagajul lui ceea ce înseamnă filosofia pe care Hagi a implementat-o de zece ani. Discutăm de o chestiune de la care nu vrem să ne abatem, fiindcă e un concept în care credem și a dat rezultate”, a spus oficialul Viitorului.

S-a vorbit despre un antrenor care să provină de la școala celor de la FC Barcelona, dar Gică Popescu nu a confirmat această informație care a circulat în ultimele zile.

„De când sunt președinte, am avut două întâlniri cu Barcelona pentru a discuta termenii unei colaborări cu Viitorul. Tot ce se afla sub prima echipă, adică formația secundă și centrul de juniori, era condus de Bakero, stabilisem deja niște principii ale parteneriatului, dar, între timp, el nu mai este acolo. Trebuie să ne reîntâlnim cu noua conducere de la acest nivel, să reluăm dialogul de la zero, dar sunt convins că și ei își vor dori în continuare să colaborăm”, a mai afirmat Popescu.

„Astăzi, 2 august 2020, am decis să mă retrag din funcția de manager al echipei de seniori FC Viitorul Constanța, de pregătirea căreia m-am ocupat în perioada septembrie 2014 – 01 august 2020 și alături de care am trăit, pe banca tehnică, cele mai frumoase momente din această carieră prin câștigarea campionatului României, a Cupei României și Supercupei României.

Voi rămâne în continuare în cadrul Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, unde alături de directorul tehnic voi coordona conceptul tehnic al Centrului de copii și juniori”, își anunța Hagi demisia, într-un comunicat.