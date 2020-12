57 de flacoane care conţineau vaccinul Moderna au trebuit aruncate după ce angajatul a scos „în mod intenţionat” serul dintr-un frigider al clinicii de la Centrul Medical Aurora din Grafton. Angajatul a fost concediat ca urmare a acțiunilor sale, conform avocatului Centrului Medical Aurora Health.

„La începutul acestei săptămâni, am aflat că 57 de flacoane cu vaccin Moderna au fost scoase dintr-un frigider de la farmacie Centrului Medical Aurora – Grafton peste noapte, rezultând aruncarea a peste 500 de doze de vaccin. Am lansat imediat o anchetă internă și am fost determinați să credem că acest lucru a fost cauzat de o eroare umană involuntară. Persoana în cauză a recunoscut astăzi că a eliminat intenționat vaccinul din frigider.

Am sesizat autoritățile competente pentru investigații suplimentare. Continuăm să credem că vaccinarea este calea noastră de ieșire din pandemie. Suntem mai mult decât dezamăgiți că acțiunile acestui individ vor avea ca rezultat o întârziere pentru aproximativ 500 de persoane care ar fi trebuit să primească vaccinul. Aceasta a fost o încălcare a valorilor noastre de bază, iar individul nu mai este angajat la noi”, se arată în comunicatul Centrului Medical Aurora din Grafton.

Ambele vaccinuri aprobate – unul fabricat de Moderna, celălalt de Pfizer – necesită condiții stricte de depozitare la rece pentru a-și păstra eficacitatea

Vaccinurile sunt în cantitate limitată și în prezent sunt administrate mai întâi lucrătorilor din domeniul sănătății. SUA au administrat doar aproximativ 10% – mai puțin de 2,6 milioane – din cele 20 de milioane de doze de vaccin pe care a promis să le administreze americanilor până la sfârșitul anului 2020, în ciuda faptului că au distribuit peste 12 milioane de doze tuturor statelor.

Datele CDC arată că începând cu ora 9:00 miercuri dimineață, mai puțin de 2,6 milioane de persoane primiseră primele doze de vaccinuri Moderna sau Pfizer – ambele fiind dificil de transportat și manipulat, deoarece trebuie depozitate la temperaturi de îngheț.

Blocajul este cauzat de oficiali la nivel de stat și federal deoarece nu au reușit să creeze planuri pentru a obține acele vaccinuri, potrivit unui fost oficial al FDA care a declarat pentru DailyMail că este un eșec pentru rasa umană cu privire la vaccinare.