Gerard Butler şi-a PREZENTAT casa făcută SCRUM, din Malibu, pe social media. Imaginea este înfiorătoare. Foto în articol

Este stare de calamitate în tot sudul Californiei iar focul a cuprins şi celebrul Malibu, unde locuiesc cele mai multe vedete de la Hollywood. Printre cei cărora focul le-a distrus proprietăţile se numără şi actorul Gerard Butler.





La fel ca şi ceilalţi californieni, a fost nevoit să părăsească zona, iar când s-a întors acasă n-a mai găsit decât scrum. Iată ce a scris pe social media Gerard Butler:

"M-am reîntors la casa mea din Malibu după evacuare". Totodată, actorul a mulţumit departamentului de pompieri din Los Angeles pentru ajutor şi i-a îndemnat pe cetăţeni să-i ajute pe bărbaţii şi femeile curajoase la SupportLAFD.org. „M-am întors la casa mea din Malibu după evacuare. Momente dureroase în California, însă curajul şi spiritul de sacrificiu al pompierilor sunt inspiraţionale“.

Gerard Butler a avut tăria de a posta pe Instagram un video în care prezintă rămăşiţele casei sale din Malibu care încă ard mocnit.

Gerard Butler: "Returned to my house in Malibu after evacuating. Heartbreaking time across California. Inspired as ever by the courage, spirit and sacrifice of firefighters. Thank you Los Angeles Fire Department. If you can, support these brave men and women at SupportLAFD.org", este mesajul actorului.

