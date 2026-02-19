George Tuță, acuzat de Tudor Chirilă că a abandonat Sectorul 1: Vrăjeala cu filmulețe în care ne facem că muncim nu ține

În urma ninsorii abundente înregistrate în noaptea de marți spre miercuri, primăriile de sector au scos utilajele de deszăpezire și în stradă pentru curățarea drumurilor și trotuarelor. În Sectorul 1, primarul George Tuță a publicat pe Facebook mai multe imagini cu „operațiunea” de deszăpezire, însă cei care locuiesc în această zonă a Capitalei s-au arătat nemulțumiți de modul în care Primăria a gestionat situația. Printre aceștia se numără și artistul Tudor Chirilă, care a publicat pe Facebook un mesaj acid la adresa primarului.

Artistul a acuzat administrația locală că pune accent pe imaginea din mediul online, în locul unor intervenții eficiente pe străzile secundare și pe trotuare. El a explicat că a petrecut două ore deszăpezind în fața imobilului în care locuiește, fără să observe echipe de intervenție în zonă.

„George Cristian Tuță vrăjeala cu mobilizarea pe facebook si filmulețe în care ne facem că muncim nu ține. Este în responsabilitatea operatorului de salubrizare să curețe străzile mici și mai ales trotuarele din fața diverselor instituții ale statului. Cu utilaje specifice acestor străzi pe care operatorul sau primăria ar trebui să le fi achiziționat. Eu am dezăpezit 2 ore azi în fața imobilului și cât am stat afară n-am văzut pe nimeni. Dar a oprit poliția locală să mă certe că arunc niște zăpadă pe carosabil”, a scris artistul.

În același mesaj, el a criticat lipsa unor proiecte majore pentru Sectorul 1 în primul an și jumătate de mandat și a invocat probleme legate de infrastructura sportivă publică, dar și de proiectele europene.

„Mă folosesc de această ocazie ca să vă aduc aminte că aveți deja un an jumate’ și niciun proiect mare/serios pentru sectorul 1. Ah, ba da, ați vrut să ne puneți intrare în parcul Kiseleff. Dar așteptările mele sunt zero, mafia nu stârpește mafia. Suntem cel mai bogat sector fără nicio alternativă reală la sport gratuit așa cum există în alte orașe din Europa și România. Terenuri publice fără taxă de intrare, nu există dau dacă există ajung pe-o măsea și sunt în stare proastă. Suntem cel mai bogat sector fără niciun proiect euroepean major demarat în actualul mandat”, a continuat Tudor Chirilă.

Artistul a mai spus că administrația locală nu ar fi făcut demersuri suficiente pentru a împiedica comasarea școlilor de artă din Sectorul 1, deși, în opinia sa, existau pârghii politice pentru acest lucru.

El a susținut că alegătorii l-au votat pe primarul George Tuță ca alternativă la fosta administrație condusă de Clotilde Armand, însă rezultatele nu ar fi confirmat așteptările. Tudor Chirilă a mai afirmat că actuala conducere a sectorului beneficiază de majoritate în consiliul local, sugerând că prioritățile administrative ar fi altele decât cele așteptate de cetățeni.

„Nici măcar să luptați împotriva comasării școlilor de artă din sector nu ați fost în stare desi puteați, pe linie de partid. Cine v-a votat, v-a votat ca alternativă la Clotide Armand. Un vot degeaba. Măcar pe vremea ei am reușit să conving primăria să facă primul pumptrack serios și corect proiectat din București. Și copiii se dau pe el. Cu biciclete și trotinete. Aveți majoritate în consiliu. Probabil servește altor priorități. Ați putea merge la Ilie Bolojan să vă explice cum se face cu administrația locală. Sau nu vă lasă Thuma?”, a scris Tudor Chirilă pe Facebook.

Comentariile apărute la postarea artistului au fost dominate de reclamații legate de starea trotuarelor și a străzilor mici.

„Sectorul 1 este cel mai dezastruos. In afara de carosabil nimic. Pe Dinicu Golescu paralel cu ministerul transporturilor ca sa traversez la trecerea de pietoni m-am aruncat in zăpada pina la genunchi la ora 18:00 venind de la munca. Au curatat parcarea la minister și in fata ministerului , trotuarele sunt jale. Nimic. Primarul de la sectorul unu este varza. Contractul cu Romprest un dezastru ca de obicei”, a răspuns un locuitor din Sectorul 1.

„Am stat astazi la dezapezit 5 ore in doua locatii in sectorul 1 si m-am si plimbat intre ele. In aceste 5 ore am vazut un singur utilaj”, a adăugat altcineva la postarea lui Tudor Chirilă.