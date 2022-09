George Simion, refuzat la un eveniment important din SUA. Care este explicația organizatorilor

Conducerea Camerei Deputaților a discutat, luni, o solicitare din partea Grupului parlamentar AUR referitoare la deplasarea lui George Simion în SUA. Cu toate astea, organizatorii evenimentului nu au dorit prezența liderului AUR acolo.

George Simion, trebuia să pleace în Statele Unite ale Americii, în perioada 17-19 septembrie. El a anunțat că a fost invitat de către Inter parliamentary Coalition for Global Ethics să participe la reuniunea organizată în data de 18 septembrie 2022 la New York. „Doresc să vă supun atenției faptul că George Nicolae Simion, vicelider al grupului parlamentar AUR, a fost invitat de către Inter parliamentary Coalition for Global Ethics să partticipe la reuniunea organizată în data de 18 septembrie 2022 la New York, SUA, de către Israerl heritage Foundation. (…) Vă rugăm să dispuneți măsurile necesare pentru efectuarea deplasării, cu suportarea din bugetul Camerei Deputaților”, potrivit solicitării semnată de liderul grupului parlamentar, Antonio Andrușceac.

La scurt timp, organizatorii evenimentului, Israel Heritahe Foundation, l-au refuzat pe George Simion din cauza acuzațiilor de antisemitism care planează asupra liderului AUR, potrivit stiripesurse.ro.

Dușmanii lui George Simion

George Simion se confruntă și cu alte probleme. Copreşedintele AUR a declarat că știe cine se află în spatele atacurilor asupra sa şi a familiei sale, și că totul are scopul de a îi strica imaginea. Politicianul a susținut rivalii ar fi încercat să-i distrugă nunta cu Ilinca Munteanu.

„Au crezut că merge cu frică, cum au condus ei, orice inițiativă românească a fost discreditată. Fie că e vorba de partide, cum este AUR, sau afaceri, orice. I-au atacat pe toți invitații pe care i-am avut la o dezbatere, pe Muhamad Murad, pe doamna Norica Nicolai, pe Eugen Teodorovici. La Ţebea azi m-am văzut cu scriitorul Laurian Stănchescu, care primise informaţii că la nunta mea vor apărea diverse provocări, dar eu am experiență de 15 ani de organizare de evenimente în spațiul public. Au sărit pe trupa Phoenix, pe Veta Biriş, pe care au făcut-o să renunțe.

Au trimis ANAF, care a fost până și la atelierul românesc de unde ne-am luat hainele de nuntă eu și Ilinca. Dar pe noi nu ne intimidează chestiile astea, noi suntem bine organizați, totul este transparent, se trece în declarația de avere, nu avem nicio problemă. Eu cred că de-asta am succes la oameni, pentru că sunt transparent, nu am nimic de ascuns, le spun oamenilor tot ce mă întreabă.

Problema este că oamenii ăștia inclusiv plantează probe, elimină oameni, când nu merge discreditarea, au existat în anii 90 eliminări fizice. Acum nu mai suntem în anii 90, noi acum trebuie să preluăm puterea, pentru prima dată după 30 de ani să avem în sfârșit români la conducerea țării.”, a spus George Simion.