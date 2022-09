George Simion, atacat de două femei. Liderul AUR și dezvăluirile despre unchiul gay, tatăl bețiv și economiile pentru Mac

Copreşedintele AUR George Simion spune că știe cine se află în spatele atacurilor asupra sa şi a familiei sale, și că totul are scopul de a îi strica imaginea. Politicianul crede că românii îl apreciază pentru că e sincer și că dușmanii săi se leagă de lucruri banale. Mai mult, spune politicianul, rivalii ar fi încercat să-i distrugă nunta cu Ilinca Munteanu.

„Au crezut că merge cu frică, cum au condus ei, orice inițiativă românească a fost discreditată. Fie că e vorba de partide, cum este AUR, sau afaceri, orice. I-au atacat pe toți invitații pe care i-am avut la o dezbatere, pe Muhamad Murad, pe doamna Norica Nicolai, pe Eugen Teodorovici. La Ţebea azi m-am văzut cu scriitorul Laurian Stănchescu, care primise informaţii că la nunta mea vor apărea diverse provocări, dar eu am experiență de 15 ani de organizare de evenimente în spațiul public. Au sărit pe trupa Phoenix, pe Veta Biriş, pe care au făcut-o să renunțe.

Au trimis ANAF, care a fost până și la atelierul românesc de unde ne-am luat hainele de nuntă eu și Ilinca. Dar pe noi nu ne intimidează chestiile astea, noi suntem bine organizați, totul este transparent, se trece în declarația de avere, nu avem nicio problemă. Eu cred că de-asta am succes la oameni, pentru că sunt transparent, nu am nimic de ascuns, le spun oamenilor tot ce mă întreabă.

Problema este că oamenii ăștia inclusiv plantează probe, elimină oameni, când nu merge discreditarea, au existat în anii 90 eliminări fizice. Acum nu mai suntem în anii 90, noi acum trebuie să preluăm puterea, pentru prima dată după 30 de ani să avem în sfârșit români la conducerea țării.”, a spus George Simion.

George Simion, despre Diana Şoşoacă şi Oana Lovin

George Simion a lăsat de înțeles că Diana Șoșoacă și Oana Lovin au încercat să-i distrugă nunta și să afle mai multe despre mireasa lui, Ilinca Munteanu, dar că nu au reușit. Liderul AUR a precizat că cele două fac o mare greșeală.

„Nu cred că merită comentat, cred că e o greșeală din partea Dianei. Eu o apreciez mult și pe Diana și pe cei care nu au bătut palma cu sistemul. Dacă ajungem să ne porcăim între noi, înseamnă că nu am făcut nimic. Eu cred că unirea face puterea. Eu nu vreau să vorbesc de rău foști colaboratori, le urez succes și sănătate.

S-au aruncat atâtea mizerii asupra mea, acum și asupra Ilincăi, nu au găsit nimic la Ilinca. Acum care e problema, că unchiul ei e homosexual? Și eu ce trebuia să fac, să-mi găsesc altă mireasă? Unii oameni au și alte înclinații, ce să fac eu, ce treaba am eu cu ce fac oamenii la ei acasă? Acum o să zică de tata că e alcoolist, că a dat în patima băuturii după ce a fost concediat. Asta s-a întâmplat după ce au venit francezii la BRD și a fost concediat. Mă definește asta pe mine ca persoană? Chiar așa, am ajuns să ne luăm de unchi, de părinți? Mă bucur că nu sunt securiști, nomenclaturiști.

Mă atacă că mi-am pus nunta când s-a vândut Mintia. Pai știam eu când se face vânzarea Mintiei? Până una-alta, noi suntem singurii care am protestat, ceilalți vorbesc de pe margine. Noi venim din familii normale, cu probleme, din rândul poporului. Țin minte în anii 90 că am economisit o lună ca să mergem la McDonalds și nu am mers toată familia, a mers doar tata cu noi, nu și mama.”, a adăugat George Simion, potrivit România Tv.