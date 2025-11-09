George Simion, acuzații la Reșița: Baronii locali sunt protejați în dosarele de corupție

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a fost prezent duminică după-amiază la conferința județeană a filialei AUR Caraș-Severin, unde a transmis un mesaj de mobilizare către simpatizanții partidului. Liderul opoziției parlamentare a vorbit despre „presiunile și intimidările” la care ar fi supuși susținătorii mișcării suveraniste și a lansat acuzații directe la adresa reprezentanților puterii locale.

În fața delegaților prezenți la Reșița, George Simion a îndemnat membrii AUR să nu cedeze presiunilor exercitate, spune el, de către reprezentanți ai actualei coaliții de guvernare.

„Mai îndrăznesc ei, cei care au condus România și sunt exact la vârful piramidei în acest moment, să vă intimideze și să vă amenințe pentru că aveți o opțiune politică. Încearcă să vă inducă frica acolo, în instituțiile unde lucrați. Să nu-i lăsați să o facă, să nu vă lăsați intimidați, pentru că ei nu sunt stăpânii noștri! Noi suntem mai puternici decât ei, nu pentru că avem funcții sau o preferință a românilor pentru noi, ci pentru că îl avem pe Dumnezeu”, a afirmat liderul AUR, potrivit unui comunicat al formațiunii.

În același discurs, George Simion a lansat acuzații grave la adresa conducerii Consiliului Județean Caraș-Severin, afirmând că președintele instituției, social-democratul Silviu Hurduzeu, ar fi „protejat” în anchete de corupție. „Acuz faptul că în dosarele de corupție de aici, din județul Caraș-Severin, numele domnului Hurduzeu a fost pus un pic mai departe, ca să nu figureze acolo. După cum vedeți, în dosarele apărute în aceste zile, numele decidenților nu sunt menționate. Noi alegem să nu fim idioți și să nu înghițim tot ce ni se comunică în spațiul public”, a declarat Simion.

Conferința de la Reșița a fost și momentul desemnării noii conduceri a organizației județene. Moțiunea deputatului Samuel Miclău a fost declarată câștigătoare, acesta fiind confirmat în funcția de președinte al filialei AUR Caraș-Severin.