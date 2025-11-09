Politica

George Simion, acuzații la Reșița: Baronii locali sunt protejați în dosarele de corupție

Comentează știrea
George Simion, acuzații la Reșița: Baronii locali sunt protejați în dosarele de corupțieGeorge Simion. Sursa foto: Facebook/George Simion
Din cuprinsul articolului

Președintele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, a fost prezent duminică după-amiază la conferința județeană a filialei AUR Caraș-Severin, unde a transmis un mesaj de mobilizare către simpatizanții partidului. Liderul opoziției parlamentare a vorbit despre „presiunile și intimidările” la care ar fi supuși susținătorii mișcării suveraniste și a lansat acuzații directe la adresa reprezentanților puterii locale.

Mesaj către susținători: „Să nu vă fie frică!”

În fața delegaților prezenți la Reșița, George Simion a îndemnat membrii AUR să nu cedeze presiunilor exercitate, spune el, de către reprezentanți ai actualei coaliții de guvernare.

„Mai îndrăznesc ei, cei care au condus România și sunt exact la vârful piramidei în acest moment, să vă intimideze și să vă amenințe pentru că aveți o opțiune politică. Încearcă să vă inducă frica acolo, în instituțiile unde lucrați. Să nu-i lăsați să o facă, să nu vă lăsați intimidați, pentru că ei nu sunt stăpânii noștri! Noi suntem mai puternici decât ei, nu pentru că avem funcții sau o preferință a românilor pentru noi, ci pentru că îl avem pe Dumnezeu”, a afirmat liderul AUR, potrivit unui comunicat al formațiunii.

George Simion, acuzații de protecție în dosarele de corupție

Sursa foto: Arhivă/EVZ

În același discurs, George Simion a lansat acuzații grave la adresa conducerii Consiliului Județean Caraș-Severin, afirmând că președintele instituției, social-democratul Silviu Hurduzeu, ar fi „protejat” în anchete de corupție. „Acuz faptul că în dosarele de corupție de aici, din județul Caraș-Severin, numele domnului Hurduzeu a fost pus un pic mai departe, ca să nu figureze acolo. După cum vedeți, în dosarele apărute în aceste zile, numele decidenților nu sunt menționate. Noi alegem să nu fim idioți și să nu înghițim tot ce ni se comunică în spațiul public”, a declarat Simion.

Directorul general și șefa departamentului de știri BBC demisionează după documentarul despre Trump
Directorul general și șefa departamentului de știri BBC demisionează după documentarul despre Trump
Claudiu Târziu: AUR are datorii la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru. Așa a ajuns Anca Alexandrescu candidatul AUR
Claudiu Târziu: AUR are datorii la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru. Așa a ajuns Anca Alexandrescu candidatul AUR

Schimbare de conducere la AUR Caraș-Severin

Conferința de la Reșița a fost și momentul desemnării noii conduceri a organizației județene. Moțiunea deputatului Samuel Miclău a fost declarată câștigătoare, acesta fiind confirmat în funcția de președinte al filialei AUR Caraș-Severin.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:45 - Directorul general și șefa departamentului de știri BBC demisionează după documentarul despre Trump
21:37 - Claudiu Târziu: AUR are datorii la patronul Realitatea TV, Maricel Păcuraru. Așa a ajuns Anca Alexandrescu candidatul...
21:30 - George Simion, acuzații la Reșița: Baronii locali sunt protejați în dosarele de corupție
21:17 - Un român a devenit milionar în euro cu doar 12 lei. Numerele cu care a dat lovitura la Loto 6/49
21:13 - Sorin Tache, un român de 27 de ani, și fiul său de patru ani au murit într-un accident rutier în Danemarca
21:00 - Horoscopul lui Dom’  Profesor,   10 noiembrie 2025. Disperarea

HAI România!

Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Când aliații gândesc diferit: America, Europa și viitorul lumii occidentale se schimbă
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Cum să fii autentic(ă) în era AI și a perfecțiunii online | Cu Noémi Brezoszki |
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii
Un comunist la New York și o vizită de consolare la București . 7x7, analiza săptămânii

Proiecte speciale