Reacția lui George Copos, după ce s-a aflat că va reveni la Rapid: „Sufletul meu este la ei”

După meciul de ieri, dintre Rapid și Slobozia, Daniel Pancu, antrenorul „alb-vișiniilor”, a mărturisit că George Copos va investi din nou la gruparea giuleșteană.





Rapid a promovat matematic în Liga a 2-a, grație victoriei cu Slobozia, scor 3-0, din Regie. La finalul partidei, în plină sărbătoare, Daniel Pancu a afirmat că: „Tocmai am vorbit, am discutat, nea George spune că o să fie alături de noi. E moral, dar şi financiar se va implica probabil de la Liga 1". George Copos a fost patronul Rapidului până în 2013. A fost condamnat în 2014, în Dosarul Transferurilor, la trei ani şi opt luni de închisoare, dar a stat după gratii doar un an şi o lună. După ce a fost eliberat, a preferat să iasă din viața publică.

Contactat, astăzi, de Realitatea TV, George Copos a negat declarația lui Pancu.

Realitatea.net: Tocmai de aceea vă sunasem, vreau să vă întreb dacă vreţi să investiţi la Rapid, să veniţi ca finanţator, aşa cum a anunţat Daniel Pancu şi după cum a scris şi presa.

George Copos: Nu, niciodată! Niciodată! După ce mi s-a întâmplat, nedrept, niciodată! Investitorii de acum sunt nişte oameni foarte buni, aţi văzut şi voi, au adus echipa în Liga II, o vor duce în Liga I, felicitări lor... Eu niciodată!

Realitatea.net: Este un răspuns ferm şi final? Sau vă mai gândiţi?

George Copos: Eu niciodată. Sufletul meu este la ei, voi fi mereu alături de ei, dar niciodată altfel. De afară, da. Este vorba aceea, politica "cuiului", participi, dar nu intri. Voi fi alături de ei, vor fi în sufletul meu, îi voi ajuta, dar niciodată ca participant. Vă mulţumesc pentru că m-aţi sunat. O zi bună!

