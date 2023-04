George Burcea și Viviana Sposub trăiesc visul american. Decizia drastică luată de fostul soț al Andreei Bălan

Viviana Sposub a renunțat la toate contractele pe care le avea în televiziune și a plecat alături de George Burcea departe de București. Cei doi au decis să trăiască visul american și s-au mutat în Statele Unite. Cuplul nu a plănuit mutarea lor în SUA ci și-au dat seama că vor să locuiască în această țară după ce au fost la premiera serialului „Wednesday”, unde George Burcea joacă rolul lui Lurch, majordomul familiei Addams.

Perioada petrecută în SUA a fost de ajuns pentru Viviana și George să își dea seama că nu vor să mai locuiască în România. Cei doi au stat timp de trei luni în New York, dar s-au mutat de mai bine de o lună în Los Angeles. Viviana Sposub le-a mărturisit fanilor ei cum este viața în America, dar și cum s-au acomodat la un nou stil de viață.

„Am locuit în New York timp de 3 luni. De o lună și ceva suntem în Los Angeles. Vreau să vă spun că experiența din California, de aici, este total diferită de New York. Mie mi-a plăcut foarte mult acolo, lui George nu, pentru că am prins iarna și era extrem de frig. New Yorkul este special, acele clădiri înalte, luminile, agitația, care se aseamănă, poate, cu cea din București, doar că sunt mult mai mari”, a spus Viviana.

„E orașul care niciodată nu doarme. La orice oră ieșeam în New York aveam ceva de făcut. Aici, în Los Angeles este totul mult mai chill. Lumea e mai relaxată, nimeni nu merge pe jos, ci cu mașina, mă mir că am găsit trotuar, că de obicei merg pe stradă. Am zis să fac în fiecare zi 10.000 de pași, dar deja am obosit”, este mesajul transmis de fosta concurentă de la „Bravo, ai stil”.

George Burcea și Viviana Sposub nu au mai oferit foarte multe detalii despre viața lor în ultima perioadă. Postările lor de pe rețelele sociale s-au împuținat în ultimele luni. În ciuda acestui lucru, fostul soț al Andreei Bălan nu și-a pierdut admiratorii. Actorul se bucură de un mare succes datorită rolului pe care l-a jucat în serialul „Wednesday”. El este invitat la evenimente speciale în SUA, unde are ocazia să se întâlnească cu fanii lui, potrivit Cancan.ro.