George Burcea, scos vinovat, după ce Viviana Sposub a plecat de la Kanal D „Viviana era stânjenită”

Plecarea definitivă a Vivianei Sposub din emisiunea Kanal D ar fi fost o consecință a faptului că cei din conducerea trustului ar fi fost deranjați de prezența lui George Burcea pe platourile de fimare, de fiecare dată când acolo era și iubita lui.

Matinalul Dimineața cu noi, a fost prezentat în formula Bursucu′, Viviana Sposub și George Tănase timp de jumătate de an la lansare, însă producătorii ar fi decis să renunțe la iubita lui George Burcea, după cum au afirmat surse apropiate postului de televiziune.

Pe lângă asta, Bursucu′ și George Tănase au fost aleși să modereze emisiunea „ZigZag” de pe canalul de YouTube theXclusive, deținut de șefii Kanal D, în timp ce Viviana Sposub nu ar fi fost inclusă în niciun proiect viitor al canalului turcesc de televiziune.

Plecarea Vivianei Sposub de la Kanal D, vina lui George Burcea

Conform unor surse din presă, George Burcea, fostul soț al artistei Andreea Bălan, ar fi „încurcat”, prin prezența sa, desfășurarea activităților de pe platourile de filmare.

„Și George Burcea e vinovat! Ce a făcut el acolo… În iulie, când s-a câștigat mașina oferită de Radio Impuls, Viviana era stânjenită că George a însoțit-o chiar și acolo. Plus că el nu vorbea cu nimeni, nu știu la ce venise.

Nu știu ce relație au ei, poate e gelos. Dar se vedea că ei nu îi convenea, parcă îi era rușine să se bage în seamă cu producătorii, tocmai să nu-i bată obrazul că iar venise cu el”, a declarat o sursă pentru Cancan.ro.

George Burcea, despre relația cu Viviana Sposub

Despre relația cu Viviana Sposub, George Burcea a declarat în trecut că aceasta este bazată pe încredere reciprocă: „Pentru mine, Viviana este o puternică și o luptătoare, mai ales privind de cum a venit ea în Fermă, cum am văzut-o eu pentru prima oară – Viviana pe care nu o cunoșteam, atunci o văzusem pentru prima oară în viața mea, cum am văzut-o în primul episod și cum am lăsat-o eu, după opt episoade.

Mie mi se pare și susțin în continuare această teorie: că este mai puternică, mai învingătoare, este mai luptătoare, are mai multă energie și are mai multă încredere în ea. Pentru că este foarte important ca partenerului să-i oferi încredere, indiferent dacă face un lucru bun sau mai puțin bun”, a spus George Burcea.

De altfel, în vara anului trecut, Viviana Sposub a fost concediată de la PRO TV, unde prezenta emisiunea „Vorbește Lumea”, alături de Cove, după ce aceasta ar fi cerut o mărire de salariu și s-ar fi plâns că lucrează mult prea mult. Inițial, prezentatoarei i s-ar fi transmis că lucrurile vor evolua în mai bine în ceea ce o privește, însă pare că nu a fost așa.