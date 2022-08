Denise Rifai și planurile pentru 2024. Ce emisiune își dorește să modereze vedeta de la Kanal D

Denise Rifai a dezvăluit că își dorește foarte mult ca în anul 2024 să modereze dezbaterea prezidențială între candidați. Vedeta de la Kanal D a precizat că i se pare că este o obligație a ei să facă acest lucru. Motivul principal care o recomandă pentru acest lucru este că Rifai este un jurnalist vechi de politic și economic.

„Mi-aș dori tare mult în 2024 să fiu eu cea care moderează dezbaterea prezidențială intre candidați. Mi se pare o chestiune de obligație a mea că jurnalist vechi de politic și economic pentru cei care votează Statul român să știe și ei pe cine votează. Și este momentul, cred că în 2024 este momentul. Dar vom vedea pentru că și aici este o chestiune de disponibilitate. Nu știi ce iți aduce ziua de mâine. Ai noștri sunt în campanie electorală continuă”, a dezvăluit Denise Rifai.

Denise Rifai și posibilitatea de a intra în politică

Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D a spus că a primit multe invitații de a intra în politică. Cu toate acestea, jurnalista a mărturisit că, deocamdată, dragostea pentru jurnalism este mai mare decât cea pentru politică.

„În viață este bine să nu spunem niciodată. Eu iubesc microfonul. Eu am putut să schimb multe în România cu acest microfon. Am putut să reprezint poporul român cu acest microfon și sunt foarte mândră de ceea ce am făcut. Mândră, în sensul de bucuroasă, liniștită. Nu știu unde mă va aduce viitorul.”. În plus, Rifai a spus că dacă într-o zi va considera că dragostea și pasiunea pentru politică le va depăși pe cele pentru jurnalism, ar intra în lumea politică. Acesta ar fi singurul lucru care ar determina-o să facă acest pas. „Eu nu am avut decât o singură mare iubire până acum, acest microfon”, a spus Denise Rifai.

De asemenea, Denise Rifai a dezvăluit că în timpul liber îi place să facă sport, plimbări lungi, să citească, dar și să danseze, informează Impact.ro.