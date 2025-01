Politica General maior (r) academician profesor doctor Victor Voicu: „Nu l-am susținut și nu îl voi susține niciodată pe Călin Georgescu”







General maior (r) academician profesor doctor Victor Voicu a explicat într-un comunicat de presă că nu este și nici nu va fi susținătorul lui Călin Georgescu. Politician de care s-a dezis ferm, conform textului pe care îl prezentăm integral.

„Am luat notă cu surprindere și nemulțumire despre asocierea mea cu dl Călin Georgescu de către persoane care nu m-au contactat niciodată ca să verifice corectitudinea ipotezelor pe care le lansează și le rostogolesc în spațiul public.

Din păcate, pornind de la un fapt real, dar izolat, o lansare la care am fost invitat și la care am participat în 2021, se face un salt (i)logic și se ajunge la o concluzie absolut falsă, cum că l-aș fi susținut, sau l-aș susține pe Călin Georgescu. În realitate, dincolo de acel eveniment imortalizat în imaginea care a circulat în media, nu am și nu am avut nicio legătură și nici măcar simpatie, nici pentru candidatul Călin Georgescu, nici pentru tipul de discurs promovat de acesta. Personal, în materie de filosofie politică, am simpatii liberale și euro-atlantice, ca fost militar, sunt foarte conștient de pericolul expansionismului rus și de importanța NATO pentru România, iar ca medic și om de știință, nu pot să susțin teorii ale conspirației de tip antivaxer, nanocipuri în băuturi răcoritoare șamd.

În ceea ce mă privește, în mod ironic, am devenit eu însumi subiect al unei teorii a conspirației, într-un context în care pare că toată lumea suspectează pe toată lumea, nimeni și nimic nu mai este ce pare și nici măcar o viață și o carieră științifică fără pată nu te mai ferește de noroi. Mă tem că o astfel de logică difuzată la nivel public, fără niciun temei și confruntare cu realitatea, nu face decât să pună umărul la războiul hibrid care se duce cu ardoare în jurul nostru”, se precizează în comunicatul respectiv.