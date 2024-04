Monden Cea mai recentă apariție a lui Gene Hackman. A renunțat la lumina reflectoarelor acum 20 de ani







Actorul Gene Hackman a fost văzut la o benzinărie locală din New Mexico. El a cumpărat o plăcintă cu mere și o cafea la doar câteva zile după ce a fost fotografiat alături de soția sa în vârstă de 62 de ani pentru prima dată în ultimele două decenii.

Ultimele apariții ale lui Gene Hackman

În urmă cu câteva zile, el și-a scos soția, Betsy Arakawa, la un restaurant din Santa Fe. Actorul a purtat o pereche de pantaloni cargo, o cămașă în carouri, o vestă gri cu fermoar și o pereche de adidași negri, în timp ce ținea într-o mână un baston negru. Partenera acestuia s-a îmbrăcat cu o bluză cu flori și o pereche de blugi din denim închis.

Ieșirea cuplului de luna trecută a marcat prima dată când au fost văzuți împreună în public în ultimii 21 de ani, ultima dată fiind la premiile Globul de Aur din 2003, unde el a câștigat premiul Cecil B. deMille. A fost, de asemenea, o apariție rară a starului însuși. Ultimul rol în film al lui Gene a fost în 2004, alături de Ray Romano și Christine Baranski, în comedia de succes Welcome To Mooseport.

S-a retras din lumina reflectoarelor acum 20 de ani

Mai târziu, în același an, Gene a acordat un interviu rar la Larry King, în care a anunțat că nu mai are niciun proiect cinematografic nou în plan și acesta este sfârșitul carierei lui. La scurt timp, acesta a scris romanul Escape From Andersonville.

„Nu am ținut o conferință de presă pentru a anunța retragerea, dar da, nu voi mai juca. Mi s-a spus să nu spun asta în ultimii ani, în cazul în care apare un rol cu adevărat minunat, dar chiar nu mai vreau să o fac”, a spus actorul.

Gene Hackman, despre pasiunea pentru scris

El a povestit și despre pasiunea lui pentru scris. „Îmi place singurătatea, de fapt. Este similar, într-un fel, cu actoria, dar este mai privat și simt că am mai mult control asupra a ceea ce încerc să spun și să fac. Întotdeauna există un compromis în actorie și în film, lucrezi cu atât de mulți oameni și toată lumea are o opinie. ... Nu știu dacă îmi place mai mult decât actoria, doar că este diferit. Mi se pare relaxant și reconfortant”.

În 2011, el a fost întrebat dacă ar fi dispus să mai joace un film la bătrânețe: „Dacă aș putea să îl fac în propria mea casă, poate, fără să deranjeze nimic și doar una sau două persoane”, potrivit Daily Mail.