Gazonul articificial este rezolvarea Primăriei Bacău a problemei spațiilor verzi! Nu îți vine să crezi cum arată orașul

Direcția Spațiilor Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, a găsit o altfel de soluție pentru a rezolva problema spațiilor verzi din municipiu – introducerea gazonului artificial pentru că ”se păstrează mereu verde și nu necesită tundere”.





Acest gazon a fost deja montat în zona Pieței Centrale pe un trotuar unde, din spusele direcției alte tipuri de gazon nu au rezistat, din cauza traficului, scrie Ziarul de Bacău. Acest gazon are doi centimetri și este ignifug, deci dacă sunt aruncate mucuri de țigară nu va lua foc. „Deocamdată facem o încercare, să vedem cum rezistă. Este un gazon artificial, care se prinde cu cleme. Nu trebuie udat, nu are nevoie de îngrijire special. Tot ce am pus acolo nu a rezistat, este dificil accesul pentru a iriga și am luat această decizie”, a declarat Cristinel Dumbravă, directorul Direcției Spații Verzi Bacău.

Consilierul independent, Cristian Ghingheș, a declarat pentru EVZ că ”acest lucru nu este o rezvolvare a lipsa spațiilor verzi din municipiu, ci este o peticeală de prost gust. Argumentul principal al administrației Necula, este acela că nu au nevoie de îngrijire. Este o afirmație absurdă. Acum jumătate de an erau restructurate aceleași spații verzi, iar în locul noului gazon erau puse tot felul de pietricele sau zgură. Nu se creează spații verzi, ci se găsesc astfel de metode prin care se scoate spațiul verde. Nici consilierii și nici cetățenii nu au fost consultați cu privire la acest proiect, este o administrație după ureche”.

La liber, prețul unei mochete verzi, ajunge la 54 lei metrul pătrat, iar potrivit site-urilor de specialitate, are o durată de viață între 10 și 12 ani. Imeginile cu noul gazon din Bacău, au devenit în scurt timp virale pe rețelele de socializare.

