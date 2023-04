Gala Excelenței în Management: Aurelian Ștefan, Homeless Animal Hospital: „Vrem să unim România prin opt spitale și să schimbăm viețile oamenilor”

Premiul primit de medicul Aurelian Ștefan în cadrul Galei este pentru „Dezvoltarea primului spital dedicat animalelor fără stăpân”. Medicul veterinar a fondat spitalul Homeless Animal Hospital aflat în Ilfov, acolo unde de mai bine de zece ani ajută animalele fără stăpân. Acesta în anul 2022 a reușit să inaugureze o clădire nouă și ultra modernă în care să își desfășoare activitatea la o scară pe care asociații cu același profil din multe state balcanice sau din Europa nici măcar nu o visează.

„În România unicat funcționează un spital care are o clădire de 900 m pătrați și toți știu ca am pus multă inima și multă munca în acest spital. Oamenii când intră spun că arată ca un vis. Noi în următoarele trei luni vom instala un computer tomograf care va funcționa de la zero lei. Vorbim despre un spital care nu are rival în lume. Am făcut acest spital pentru că toții oamenii au nevoie de dragoste. Dragostea în lumea veterinarilor este cam așa: începe cu un nas rece și se termina cu o codiță zbârnâietoare. Ca acest nas să rămână rece animalul trebuie să rămână sănătos. Noi oamenii nu suntem stăpânii acestei planete ci suntem chiriași ca toate speciile de vițuitoare ale planetei. Noi vrem să unim România prin șapte opt spitale și să schimbăm viețile oamenilor cu animalele” declară Aurelian Ștefan pe scena Galei Capital.

ABC- ul animalelor

Asociația pentru care lucrează Aurelian Ștefan a fost fondată în 2011, unde de-a lungul anilor s-au strâns 22 de medici, asistente veterinare și personal auxiliar, care au împreună un singur scop: să ajute acolo unde nu ajută nimeni și unde nevoia este urgentă și critică.

De asemenea, acest spitala venit cu ideea ABC-ul animalelor în România, care este numit cel mai mare proiect de activitate, Animal Birth Control. „Animalele nu știu să scrie și nici să citească dar știu să se înmulțească. În cazul cățeilor și pisicilor 1+1= 7 sau 10 și uneori chiar 15 . Așa că Animal Birth Control este despre limitarea înmulțirii necontrolate a câinilor și pisicilor prin sterilizare. În ultimii 20 de ani am sterilizat împreuna cu echipa noastră peste 110.000 de câini și pisici. Dacă facem un calcul simplu reiese că milioane de pui nu s-au născut nedoriți. Sunt extrem de mândru și de motivat să continuăm acest proiect zi de zi”, mărturisește Aurelian Ștefan.

Planuri pentru viitor

Homeless Animal Hospital este un spital cu un program care prin desfășurarea sa ajută cățeii și pisicile abandonate, aflate în adăposturi, care provin din familii cu venituri modeste sau care aparțin unor categorii defavorizate. Fie că aparțin unor pensionari cu venituri mici, familii monoparentale sau cu mulți copii în creștere, situații speciale din viață (probleme de sănătate, accidente, calamități, violența în familie etc) sau că dintr-un motiv sau altul nu se poate asigura plata tratamentului în sistemul veterinar privat, se poate apela la acest program pentru a primi o evaluare în urma căreia se vor face toate eforturile necesare pentru oferirea unui ajutor.

Cu tot sprijinul pentru necuvântătoare, Aurelian Ștefan plănuiește pentru anul 2023 să echipeze Homeless Animal Hospital cu un computer tomograf care să poată să ofere investigații imagistice de înaltă performanță acelor animale care nu-și pot permite acest lucru din motive financiare. „Va fi primul computer tomograf social care va ajuta de la zero lei” explică medicul.