EVZ Special Gala Companii de Elită. Cristina Netea, NN Asigurări de Viață: Oferim soluții relevante și de încredere







NN Asigurări de Viață activează de peste 27 de ani pe piața din România. Compania a închis anul 2023 cu o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei și un profit brut de 119 milioane de lei. Pentru rezultatele excepționale și proiectele de succes, NN Asigurări de Viață a fost una dintre companiile premiate în cadrul Galei Capital „Companii de Elită”, ediția 2024. Distincția a fost oferită pentru inițiativa Premium Care Abroad, asigurarea pentru boli grave cu acoperiri de peste 2 milioane de euro. Cristina Netea, Head of Value Proposition and Health Business la NN Asigurări de Viață, a reprezentat compania pe scena Galei Capital.

„Am lucrat la această soluție de asigurări cu drag. Am reușit într-un timp record să aducem produsul în piață. Este mai mult decât un produs de asigurare. Este o soluție. Am construit-o discutând cu foarte mulți români, mulți dintre ei pacienți de boli grave. Zic că am reușit să creăm un produs cu adevărat valoros și relevant.

Pe lângă suma de 2 milioane de euro asigurată pentru tratament, cred că la fel de important este suportul medical pe care noi îl oferim pacientului pe tot parcursul procesului de diagnosticare, tratament, însănătoșire. Sper ca produs să aibă în continuare succesul de care s-a bucurat în primele luni de la lansare și sper să ajung să ajutăm cât mai mulți români, pentru că de fapt acesta este scopul produsului”, a declarat Cristina Netea, Head of Value Proposition and Health Business, pe scena Galei Capital.

An cu performanțe financiare solide

NN Asigurări de Viață a încheiat anul 2023 cu performanțe financiare solide. În anul precedent, compania și-a îndeplinit obligațiile asumate. Aceasta a plătit în total aproape 650 de milioane de lei clienților asigurați și participanților la fondurile de pensii private facultative administrate.

„Piața de asigurări de viață și sănătate în care activăm are mult potențial de creștere. Acesta este susținut de interesul tot mai mare al oamenilor de a proteja tot ce contează mai mult pentru ei. Stabilitatea noastră financiară și strategia de creștere susțin evoluția solidă a companiei pe toate liniile de business în acest an și mai departe”, a declarat Kuldeep Kaushik, CEO NN Asigurari de Viata pentru Revista Capital.

Cu o istorie de peste 27 de ani în România, NN Asigurări de Viață s-a dezvoltat 100% organic de-a lungul timpului. În prezent, compania a ajuns să fie printre alegerile principale ale românilor care au nevoie de protecție și au în vedere bunăstarea financiară „Prioritățile noastre sunt să ne asigurăm stabilitatea financiară, să continuăm să dezvoltăm soluții inovatoare de protecție adaptate nevoilor în schimbare ale clienților și să ne consolidăm capabilitățile digitale, ca parte a transformării noastre în asigurătorul digital al viitorului”, a explicat reprezentantul companiei.

Premium Care Abroad

Compania își dezvoltă constant portofoliul pentru a veni cu produse inovatoare pentru clienți. Un exemplu notabil este introducerea asigurării pentru boli grave Premium Care Abroad. Aceasta acoperă cheltuieli medicale de peste 2 milioane de euro în străinătate.

„Ne concentrăm să susținem clienții să protejeze ceea ce contează pentru ei. Oferim soluții relevante și de încredere pe care se pot baza atunci când au cel mai mult nevoie. Și contribuim la bunăstarea financiară a clienților în fiecare etapă a vieții, oferindu-le experiențe digitale excelente la fiecare pas în interacțiunea cu asigurările lor” a afirmat CEO-ul companiei.

NN are în prezent aproximativ 500 de angajați și 1.600 de consultanți financiari și manageri de vânzări. Compania se bazează pe crearea unui mediu de lucru care susține bunăstarea, flexibilitatea și dezvoltarea profesională a angajaților. „Oferim multiple beneficii și programe de dezvoltare. Punem accent pe colaborare și inovație, ceea ce ne ajută să atragem și să reținem talente. În același timp, acordăm foarte multă atenție creării unui mediu de lucru divers și incluziv în întreaga companie. Ne asigurăm că NN este un loc de muncă unde colegii pot fi ei înșiși” a evidențiat Kuldeep Kaushik.

Inițiative pentru sănătate și educație

Bunăstarea oamenilor este în centrul activităților NN Asigurări de Viață. Aceștia susțin comunitățile și realizează investiții în inițiative sociale relevante. Accentul a fost pus pe programe legate de sănătate și educație. O inițiativă notabilă este implicarea NN în extinderea Secției de Cardiochirurgie a Spitalului de Copii Marie Curie.

„Abordarea noastră privind investițiile în comunitate reflectă cine suntem ca și companie și ca oameni, utilizând resursele, abilitățile și talentele noastre pentru a crea sinergii și pentru a direcționa sprijinul și eforturile de voluntariat către maximizarea impactului pozitiv în societate. Numai în 2023 am donat aproape 900.000 de euro. Inițiativele noastre sociale au avut un impact direct în viețile a aproximativ 6.000 de oameni. În același timp, peste 800 de angajați și consultanți financiari s-au implicat cu peste 2.600 de ore de voluntariat, amplificând impactul”, a afirmat Kuldeep Kaushik.

Capital Top 300 Companii

În cadrul Galei Capital „Companii de Elită” a avut loc lansarea „Capital Top 300 Companii”, ediția 2024. Acest proiect are în vedere recunoașterea performanțelor firmelor ce activează în mediul de business autohton. Acestea au contribuit la dezvoltarea economiei din România.

Acest eveniment este unul de tradiție pentru Revista Capital. Pe scena Galei, au fost premiate companii care au înregistrat cele mai bune performanțe în domenii precum agricultură, auto, bănci, asigurări, energie, industrie farmaceutică, logistică, retail alimentar, producție de electrocasnice și telecomunicații.

Revista „Capital Top 300 Companii“ Ediția 2024 este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei, dar și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

Gala Capital a fost organizată cu sprijinul: RECICLAD’OR, PHILIP MORRIS ROMÂNIA, CARREFOUR, CATENA, GRAMPET GROUP, AKTOR, GARANTI BANK, TINMAR ENERGY, DAVIDOFF, REWIRE INTERIOR DESIGN, GALERIA ROMANĂ, CLUB ONE ȘI PRIVILEG CATERING.

Parteneri media: www.evz.ro, www.infoactual.ro, Evenimentul Istoric, www.infofinanciar.ro și www.edituradecarte.ro.

Evenimentul poate fi vizionat integral pe pagina de Youtube Hai România.