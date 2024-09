EVZ Special Gala Companiilor de Elită. Iulian Nedea, co-fondator Simtel Team: Probabil că nu sunt șase companii ca a noastră în Europa







Pe 26 septembrie 2024, revista Capital a organizat Gala Companii de Elită, un eveniment dedicat recunoașterii celor mai performante companii din România, pe baza rezultatelor și realizărilor înregistrate în 2023.

Printre câștigătorii din acest an s-a numărat și Simtel Team, companie recunoscută pentru contribuțiile sale semnificative în domeniul tehnologiei. Simtel Team a obținut premiul special pentru „Listarea cu succes pe piața principală a Bursei de Valori București”.

Simtel Team, prezent la Gala Companii de Elită

Din partea companiei, a fost prezent Iulian Nedea, co-fondator și președintele Consiliului de Administrație Simtel Team , pentru a ridica premiul.

„Sunt emoționat să fiu în această seară aici. Eu de aici din Regie am plecat, într-o seară am scris un business plan, într-unul din căminele apropiate. Era un service de telefoane mobile atunci. Acum am ajuns o companie de 290 milioane de lei cifră de afaceri, 100 milioane capitalizare pe Bursa de valori București. Facem atât de multe lucruri acum, suntem o companie de inginerie și tehnologie, facem primul robot total autonom. Probabil că nu sunt șase companii ca a noastră în Europa care să dezvolte roboți pentru podele tari, care să facă în mod autonom curățenie în spații logistice și de retail. Vă mulțumesc mult de tot pentru premiu. Voi, iată, faceți 32 de ani de zile de la înființare. Vă doresc mulți ani înainte și vă felicit pentru eveniment” a declarat Iulian Nedea pe scena Galei Companii de Elită.

Grup de tehnologie cu origini românești și impact global

În 2000, Iulian Nedea fonda compania Simtel Team. Acesta avea să devină peste ani lider în domeniul soluțiilor de telecomunicații și tehnologie la nivel naţional. Simtel Team oferă în prezent o gamă variată de servicii și soluții pentru clienți de pretutindeni.

Pornită de la un service de telefoane amplasat în Piaţa Romană din Capitală, compania este acum un jucător important în domenii precum energie regenerabilă, telecomunicaţii și automatizări industriale. Afacerea s-a dezvoltat an de an, ajungând în 2014 partener oficial al ABB pentru automatizări. Compania a avut proiecte atât în România, cât și în Europa. „Am construit rețele de telecomunicaţii în Finlanda. Am fost în Germania și suntem în continuare. Nu direct cu operatorul, ci printr-un terţ care are contract direct cu operatorul. Este un business bun pentru noi, care generează cash recurent", a transmis Iulian Nedea, pentru Revista Capital.

Doi ani mai târziu, Simtel se ocupa de mentenanța parcului fotovoltaic Bolero din Chile. De asemenea, tot atunci, se discuta despre un alt concept și anume cel al energiei verzi. Abia cinci ani mai târziu a avut loc boom-ul acestui domeniu. În timp ce unii primeau oferte de mii de lei pentru a cumpăra energie de la diverși furnizori, Simtel avea deja propriile proiecte în domeniul energiei regenerabile. Din 2021, compania este listată pe piaţa AeRO a Bursei de Valori București, iar în 2024, acțiunile Simtel au început să se tranzacționeze pe Piaţa Principală a BVB. Cifra de afaceri a companiei înregistrată anul trecut a fost 290 de milioane de lei, iar profitul - de peste 27,5 milioane de lei.

Investițiile strategice ale companiei din ultimii ani

„În ultimii ani, am investit semnificativ în dezvoltarea afacerii. În prezent, Simtel este un grup de tehnologie și inginerie, lider național în domeniul energiei regenerabile, care oferă companiilor soluții complete și ecosisteme integrate, de la consultanță, autorizare, proiectare, inginerie și construcție, până la mentenanță, operare, măsurare, control și furnizare de energie” a declarat Mihai Tudor, CEO Simtel, pentru Revista Capital.

„Expertiza de 360° a echipelor noastre acoperă domeniul centralelor fotovoltaice, al telecomunicațiilor, al sistemelor de stocare a energie, dar și dezvoltarea de platforme software și automatizarea proceselor robotice, în vederea optimizării tuturor resurselor și creșterea eficienței.

În ultimul an, am continuat să investim în diversificarea portofoliului de servicii și produse, precum și în adaptarea continuă a modelului de afaceri. Am făcut acest lucru, deoarece pe termen lung vizăm creșterea veniturilor generate de companiile din Grup, precum și majorarea ponderii veniturilor recurente” a adăugat Mihai Tudor, CEO Simtel.

Provocările întâmpinate de Simtel Team

Compania s-a confruntat în ultimul an cu diverse provocări, printre care inflația crescută și incertitudinea geopolitică. De asemenea, Mihai Tudor a mai precizat: „Una dintre provocări a fost nevoia continuă de echipamente necesare pentru a susține principalele proiecte în care suntem implicați, într-un context de piață volatil ce a experimentat o trecere rapidă de la probleme pe lanțurile de aprovizionare, la supraproducție pentru anumite componente”.

