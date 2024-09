EVZ Special Gala Companii de Elită. Carrefour România: Prin achiziția Cora ne-am consolidat poziția de top-player în piața de retail







De peste 20 de ani, Carrefour România își urmează cu fidelitate strategia de a pune în centrul acțiunilor sale clientul. Achiziția Cora, realizată cu maximă eficiență și într-un timp record, reprezintă un rezultat de excepție, evidențiat în cadrul ediției din acest an a Galei Capital Companii de elită.

În cadrul Galei Capital Companii de elită, ediția 2024, Carrefour România a primit Premiul pentru achiziția și integrarea proceselor Cora.

„Cu această achiziție Carrefour a ajuns la peste 400 de magazine în toată țara. Am reușit astfel să ne consolidăm și mai mult poziția de top-player în piața de retail din România. De-a lungul procesului de integrare, ne-am confruntat cu numeroase provocări, pe care le-am depășit cu succes: de la gestionarea furnizorilor și integrarea sistemelor informatice, la simplificarea proceselor. Și poate cea mai importantă – cea de a loializa și aduce alături de noi angajații Cora. Am reușit o integrare într-un timp record și suntem foarte mândri de această realizare. Succesul acestei achiziții a fost asigurat de echipele Carrefour și Cora, care au muncit cu dedicație și pasiune”, a declarat Gabriela Stănică, Chief Information, Data Officer Carrefour România, pe scena Galei Capital.

Planurile Carrefour România legate de achiziția Cora nu s-au finalizat însă. „Vom remodela toată rețeaua până la finalul anului în curs. Am inaugurat deja câteva hipermarketuri care au încheiat cu succes acest proces, la Bacău, Constanța și în București, magazinul de pe șoseaua Alexandriei. Pe termen scurt, urmează și magazinele din Pantelimon, Sun Plaza și Lujerului”, a declarat în exclusivitate pentru revista Capital Narcis Horhoianu, Chief Marketing Officer & E-commerce la Carrefour România.

Nevoile clienților sunt prioritare pentru Carrefour

Carrefour România realizează o creștere graduală și a celorlalte formate de magazine. Pentru că proximitatea rămâne și anul acesta răspunsul la nevoia tot mai mare a clienților pentru opțiuni rapide, convenabile și un stil de viață sănătos. „Și aici dăm dovadă de multă creativitate și flexibilitate pentru a ne adapta noilor cerințe ale dezvoltării urbane”, a mai precizat Narcis Horhoianu. Există deja și un exemplu în acest – magazinul Cosmopolis, deschis recent. Acesta este „un magazin aflat la intersecția dintre hipermarket și Market, formatul nostru de supermarket, special gândit pentru a corespunde nevoilor unei comunități în creștere”.

O altă prioritate a companie este extinderea amprentei locale. Dar și aprovizionarea ultralocală, prin asocierea cu mici furnizori regionali. „Suntem primul retailer care a adoptat modelul cooperativelor în dezvoltarea rețelei noastre de producători locali. Și cu siguranță vom continua să investim în această direcție. Dar și în creșterea numărului de produse marcă proprie, dezvoltate tot cu producători români. Acestea sunt foarte îndrăgite de clienți, deoarece oferă cel mai bun raport calitate-preț”, a subliniat reprezentantul Carrefour România.

Un an cu provocări și promisiuni ținute

2023 nu a fost un lipsit de provocări în industria de retail. Sectorul este marcat de consecințele pe termen lung ale inflației, crizei energetice și instabilității economice.

„Aceste provocări au un impact direct asupra puterii de cumpărare a consumatorilor. Care sunt mult mai atenți la bugetul de cumpărături, la ce pot cumpăra într-o anumită sumă. Am lansat de curând cel mai amplu program de reduceri pe termen lung, «Minus la Sută». În cadrul acestuia am aplicat reduceri de până la 20% la peste 1.700 de produse din portofoliul nostru. Sunt produse din peste 45 de categorii, special alese pentru a acoperi necesitățile de zi cu zi. E o susținere concretă a puterii lor de cumpărare, care se traduce prin reduceri immediate. Sunt aplicate fără nicio condiție, direct la casa de marcat. Este un beneficiu imediat și vizibil”, a explicat Narcis Horhoianu.

Astfel, Carrefour România rămâne fidel strategiei de a pune clienții în centrul preocupărilor sale. Strategie pe care a pus-o în practică încă de acum 23 de ani, când compania a intrat pe piața din România.

„Pentru clienții noștri, asta se traduce concret în promisiunea Carrefour, susținută la nivel global prin strategia Act for Food: mâncare curată, produsă local, în mod sustenabil, accesibilă pentru toți: clienți, angajați, parteneri”, a subliniat reprezentantul companiei.

Iar rezultatele o demonstrează pe deplin. Carrefour România este retailerul cu numărul cel mai mare de producători locali, peste 1.300. Dintre aceștia, peste 600 sunt ultralocali, respectiv livrează la o distanță de maxim 50 kilometri față de magazin. Este o strategie prin care retailerul se asigură că are la raft cele mai proaspete și sustenabile fructe și legume românești, mai ales în sezon.

