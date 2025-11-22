Gala Capital Performeri în Sănătate. Ponderas Academic Hospital, premiat pentru prima acreditare în transplantul de os în medicina privată românească

Ponderas Academic Hospital a devenit anul trecut singurul spital privat din România acreditat pentru transplantul de os. Performanța vine în urma unor investiții susținute, a unei strategii de management bine consolidate și a unei preocupări constante pentru respectarea standardelor internaționale de excelență. Pentru acest pas important, unitatea spitalicească a fost premiată la Gala Capital Performeri în Sănătate 2025.

Premiul a fost ridicat de dr. Vlad Predescu, șeful Secției de Ortopedie a spitalului Ponderas.

„Premiul reprezintă încununarea cel puțin 2 ani de muncă a întregului departament de ortopedie și a colegilor noștri din celelalte specialități, pentru că e nevoie de o echipă ca să reușești. Nu suntem singuri, sigur că noi luăm laurii și ortopedii se pot lăuda cu asta, dar în spate sunt multe alte specialități care ne-au ajutat”, a afirmat medicul.

Reprezentantul spitalului a adăugat că, odată cu introducerea transplantului de țesut osos și ligamentar, toate intervențiile considerate anterior extrem de complexe devin posibile și în sectorul privat.

Medicul a menționat intervențiile de revizie a protezelor de șold și genunchi, care ajung frecvent în stadii avansate la Ponderas, dar și reconstrucțiile ligamentelor din domeniul medicinei sportive.

„Cu această ocazie, practic, prin introducerea transplantului de țesut, osos, dar și ligamentar, toate intervențiile... le spunem noi, extrem de complicate, devin posibile și în zona privată. Și aici mă refer la intervențiile de revizie de ale protezelor de șol, de genunchi, care deseori ajung la noi în ultimul stadiu și reconstrucții ligamentelor. din zona medicinei sportive”, a continuat medicul.

Reprezentantul spitalului a vorbit despre angajamentul instituției de a continua pe acest drum și a mulțumit agenției de transplant pentru sprijinul oferit, esențial în dezvoltarea departamentului de ortopedie.

„Promitem să inovăm, vă mulțumim foarte mult și aș vrea să mulțumim și agenției de transplant, fiindcă a fost înainte. premiată și care ne-a dat foarte mult concurs suport și împreună am reușit să punem încă o cărămidă în dezvoltarea departamentului de ortopedie. Promitem să inovăm și sperăm la anul să mai primim un premiu dacă merităm”, a mai spus reprezentantul spitalului.

Evenimentul a reunit medici, cercetători, profesori și lideri din sănătate, Capital premiind excelența în spitale publice și private, universități, rețele de clinici, industria farmaceutică și echipamente medicale. Gazda galei și-a exprimat recunoștința față de partenerii care au susținut evenimentul: Catena, Sanador, Antibiotice Iași, Medicis, Construcții Erbașu, Rewire Interior Design, Galeria Romană și Imperial One.