EVZ Special Gala Capital „Femei de Succes”. Raluca Mirel, The Institute: „Industriile creative locale evoluează de la an la an”







Pentru contribuția sa la dezvoltarea industriilor creative din România, Raluca Mirel a fost premiată în cadrul ediției 2025 a Galei Capital „Femei de Succes”. Ea coordonează „Romanian Design Week”, un festival multidisciplinar care reunește anual peste 40.000 de vizitatori. Evenimentul aduce în prim-plan designul, arhitectura, inovația și creativitatea, printr-o serie de expoziții și inițiative dedicate promovării acestor domenii. Festivalul reprezintă un punct de referință pentru revitalizarea și susținerea industriilor creative românești.

„Noi, la The Institute, susținem industriile creative de foarte mulți ani. Un moment important pentru mine, care conectează două dintre proiectele noastre, mi-a arătat ce impact pot avea astfel de proiecte. La un moment dat, am organizat un proiect care se numea „Noaptea Agențiilor”. Era dedicat agențiilor de publicitate din București. Ani mai târziu, la Romanian Design Week, unde expuneam proiecte la categoria graphic design, un director de creație de la o agenție de publicitate din Brașov a venit și ne-a spus o poveste.

Ei au făcut parte din generațiile care în facultate veneau în excursie la „Noaptea Agențiilor” ca să vadă agențiile de publicitate și să înțeleagă această industrie. Am aflat de la el că a deschis o agenție de publicitate în Brașov la finalul facultății cu miza de a ajunge cu proiectele la Romanian Design Week. Este minunat să vezi că lucrurile pe care le faci au impact. Mulțumesc enorm echipei mele formate din oameni minunați”, a declarat Raluca Mirel pe scena Galei Capital.

Romanian Design Week

Raluca Mirel ocupă poziția de project manager în cadrul inițiativei „Romanian Design Week”, proiect al The Institute. Acest festival multidisciplinar este dedicat industriilor creative din România. Sunt organizate expoziții și evenimente care promovează designul, arhitectura, creativitatea și inovația. În fiecare an, peste 40.000 de vizitatori participă la evenimentele puse în scenă de echipa The Institute. În 2025, a avut loc a 13-a ediție a Romanian Design Week.

„Măsor succesul în funcție de reacția și emoția pe care o produc publicului proiectele pe care le gândesc împreună cu echipa The Institute. Fiecare ediție a festivalului este dezvoltată având ca centru de interes vizitatorii și experiența lor. În 2024, am reușit să deschidem pentru public clădirea monument istoric a fostului restaurant CINA. A fost cu siguranță cel mai complicat spațiu ales să găzduiască Romanian Design Week de până acum. Proiectul aduce oamenii mai aproape de design și arhitectură și revitalizează un spațiu care, în urmă cu o sută de ani, avusese rol de catalizator pentru elita Bucureștiului. A fost cel mai mare efort de recuperare a unui loc important în memoria afectivă a orașului de până acum”, a precizat Raluca Mirel, project manager Romanian Design Week.

Proces de transformare

Începând cu 2025, Romanian Design Week a intrat într-un proces de transformare și evoluție. Organizatorii doresc ca proiectele puse în scenă să răspundă cât mai bine nevoilor actuale ale comunității. „Industriile creative locale evoluează de la an la an și au nevoie de un context în care proiectele lor să ajungă la publicul larg, context care trebuie să fie sensibil și adaptabil la nou. Asta pregătim pentru anul următor, noi tipuri de experiențe care să apropie designul de oameni și să producă un impact cultural și social care să valideze noua direcție a festivalului”, a adăugat Raluca Mirel.

Romanian Design Week 2025 este prima ediție dezvoltată integral prin colaborări cu alte organizații cultural-creative relevante din România. „ The Institute își propune să continue această direcție și în anii următori, consolidând legătura cu industriile creative locale și demonstrând, prin fiecare ediție, forța acțiunilor comune: proiecte mai ambițioase, o comunitate creativă mai puternică și mai vizibilă – atât la nivel local, cât și internațional”, spune aceasta.

Impactul unui eveniment precum Romanian Design Week este unul foarte important oferind comunității creative vizibilitatea, sentimentul de apartenență, dar și posibilitatea de conectare și colaborare. „Impactul se traduce cel mai ușor cred prin observarea evoluției comunității creative, care an de an crește. Se dezvoltă și se implică activ în eveniment pentru că acesta îi împărtășește valorile. Ediția de anul acesta a implicat peste 150 de organizații locale care au contribuit activ la programul festivalului. Comunitatea creativă din România e foarte dinamică și activă, derulează sute de proiecte locale și internaționale în fiecare an. Rolul evenimentului este să susțină aceste eforturi prin oferirea unor soluții la unele dintre nevoile lor principale”, explică Raluca Mirel.

Rețeta succesului

Pentru Raluca, și respectiv The Institute, rețeta succesului este formată din multă muncă și o echipă dedicată. „Pentru noi rețeta succesului este încrederea în echipă ca element principal de susținere și evoluție și într-un mindset pe care ni-l alimentăm reciproc. Acela că orice ar fi împreună găsim soluții și ne ducem proiectele până la capăt cu succes. M-am îndoit de multe lucruri de-a lungul timpului, dar niciodată de capacitatea noastră ca echipă de a ne adapta, susține și face tot posibilul în fiecare situație. Sentimentul că toată lumea din jur e „all in” e o plasă de siguranță incredibilă. Îți dă libertatea să creezi, să experimentezi. Să te dezvolți mai mult decât ai putea să o faci vreodată pe cont propriu”, explică aceasta.

Raluca spune că organizația din care face parte va contribui activ la punerea industriilor creative în lumina reflectoarelor. „Îmi doresc să trăim o realitate în care designul, arhitectura și industriile creative în general să ajungă să fie înțelese pe deplin. Sunt instrumente importante pentru creșterea culturală, socială și economică. Ar fi o realitate în care calitatea vieții ar crește, iar relația locuitorilor cu orașul s-ar îmbunătăți considerabil. Cred ca The Institute poate avea un rol important în transformarea acestei proiecții în realitate. Sunt pregătită să mizez pe acest viitor construit împreună”, a precizat Raluca Mirel.

Gala Capital „Femei de Succes”

Gala Capital Femei de succes este un proiect al revistei Capital. Aceasta recunoaște meritele și implicarea femeilor în dezvoltarea mediului economic și social din România.

În cadrul Galei Capital Femei de Succes 2025, a fost lansată și revista Capital Top 100 Femei de Succes, ediția 2025. Revista este disponibilă la toate punctele de difuzare a presei și online, pe site-ul edituradecarte.ro.

