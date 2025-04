EVZ Special Gala Capital, Excelență în Management. Ana David, Goldfish Project: „Trebuie să gândim niște campanii care să atragă atenția”







În cadrul Galei Capital „Excelență în Management”, ediția 2025, a fost premiată Ana David, Managing Director în cadrul agenției de comunicare Goldfish Project. Distincția a fost oferită ca o recunoaștere pentru efortul depus în susținerea tradițiilor autentice românești.

„Vă mulțumesc foarte mult! Chiar și în perioada de evoluție în care suntem în momentul de față generațiile tinere sunt fascinate de tradițiile românești și de producătorii și produsele locale care sunt făcute de către producătorii locali mici, la care, din păcate nu au cum să ajungă. Vreau să mulțumesc Profi și colegilor mei de la Goldfish Project, deoarece prin toate proiectele pe care le demarăm împreună consider că, așa, un pic punem suflet în România. Din păcate, în ziua de azi chiar trebuie să ai puțin curaj, sau puțin mai mult. Ca să atragem puțin atenția consumatorilor noștri, pentru că ne adresăm consumatorilor, mereu trebuie să gândim niște campanii care să le atragă atenția și să îi facă curioși”, declară Ana David de la Goldfish Project pe scena Capital.

Ana David: „Vara trecută am dorit să surprindem misiunea Via Profi”

Ana David este Managing Director în cadrul agenției de comunicare Goldfish Project, un nume important în industria publicității din țara noastră. În cadrul unei importante campanii, echipa a pus la punct o cercetare amplă și o monitorizare a tendințelor din prezent de pe piața de retail din România. La final, a reieșit faptul că mâncarea românească și tradițiile noastre au „un aer ușor prăfuit și uncool”. Pe mai departe, în colaborare cu Profi, agenția a creat o campanie de comunicare 360, „Via Profi”, prin care producătorii locali din țara noastră sunt reuniți sub o platformă unde orice cumpărător poate ajunge să-i cunoască și să achiziționeze produse românești. Pe platforma „Via Profi” sunt peste 600 de producători listați, din 36 județe ale țării.

„Vara trecută am dorit să surprindem misiunea Via Profi sub forma unui manifest, concentrat într-un spot TV, care să-și găsească ușor drumul către toate categoriile de public. Am spus că «ștergem tradiția de praf» pentru a înlătura prejudecățile și percepțiile greșite asupra acestora și pentru a putea conecta românii la valorile autentice pe care le apreciază și pe care le caută în țara lor”, explică Ana David.

Prin campania de comunicare „Via Profi”, echipa Goldfish Project și-a propus să conecteze românii la gusturile bune pe care le caută și pe care artizani pricepuți se străduiesc să le ducă mai departe. „Cu cât sunt mai mulți cei care intră pe platformă și descoperă produsele autentice românești, poveștile lor și oamenii care pun atâta pasiune în a le realiza, cu atât România gustului bun are un viitor mai trainic, de care cu toții suntem responsabili”, adaugă Ana David.

Pentru agenția Goldfish Project, promovarea „Via Profi” este o misiune frumoasă și membrii echipei spun că se simt onorați că Profi a ales să le-o încredințeze.

