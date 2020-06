Iata diferenta in imagini, una cate una, dintre un spital de copii al Primariei Capitalei si unul similar al Ministerului Sanatatii. Evident, spitalul “ca afara” este Dr. Victor Gomoiu, construit, dotat si administrat de Primaria Capitalei.

Probabil, ministrul sanatatii mai are niste chelneri si coafeze de angajat ca manageri de spitale. Altfel nu se explica insistenta sa de a prelua spitalele gata modernizate si dotate la standarde europene de catre autoritatile locale din toata tara.

In aceasta pandemie, primariile si consiliile judetene au investit aproape 900 de milioane de lei pentru aparatura de testare, dotarea spitalelor, materiale sanitare si de protectie pentru medici si asistenti, cazarea si masa pentru persoanele din carantina etc. Ministerul sanatatii s-a remarcat prin ordine.

Unele dintre ele de neinteles, cum ar fi inchiderea spitalelor. Am solicitat public, dar si in scris, respect pentru toti pacientii, prin redeschiderea spitalelor.

In Bucuresti, Spitalul Colentina este tinut de Ministerul Sanatatii in continuare inchis, consider abuziv.

Un spital cu 845 de paturi trateaza doar 100 de pacienti Covid 19. In conditiile in care spitalele de boli infectioase nu sunt pline.

Asociatiile pacientilor au facut apel pentru redeschiderea spiralelor. Ministerul sanatatii tace.

Tace dar vrea sa conduca spitalele din toata tara. Adica sa le subfinanteze, sa le inchida, cum s-au inchis pe timpul guvernarii PDL, acum PNL sau sa tina oamenii la poarta, in umilinta.

Pana cand?