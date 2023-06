Gabriela Cristea, de urgență la spital. Problemele se țin scai de prezentatoarea de la Antena Stars

În luna octombrie a anului 2022, Gabriela Cristea a povestit că se confruntă cu mari probleme de sănătate. Ea a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru a treia oară, în ultimele patru luni, la momentul acela. Soția lui Tavi Clonda a spus că este vorba de o colică renală puternică și că deja a ținut mai multe tratamente.

Cu toate astea, Gabriela Cristea a declarat că nu poate sta toată viața doar pe tratament și că trebuie găsită o altă soluție. „Acum sunt bine, pe tratament încă, dar nu mai pot continua așa la nesfârșit. Pentru că, în curând, am să devin imună și la antibiotic. După seria de tratament în curs, am nevoie de o pauză să se curețe organismul și am să merg la investigații suplimentare”, spunea Gabriela Cristea, anul trecut, despre lupta împotriva acestei afecțiuni grave.

Noi probleme pentru Gabriela Cristea

De curând, Gabriela Cristea s-a confruntat și cu alte probleme de sănătate. Prezentatoarea de la Antena Stars a fost acuzată că ar fi intrat sub influența băuturilor alcoolice în emisiunea „Te iubesc de nu te vezi”, noul proiect al prezentatoarei de televiziune. Ulterior, vedeta de la Antena Stars ar fi intrat și în emisiunea „Mireasa – capriciile iubirii” în aceeași stare.

Gabriela Cristea nu a comentat zvonurile din mediul online, dar Tavi Clonda a venit cu o explicație pentru atitudinea pe care soția lui a avut-o în emisiune.

„E o minciună sfruntată. Un grup care vrea să denigreze vedetele, nu e Gabriela singura. Bineînțeles că nu este nimic adevărat! Gabriela nu consumă niciodată, nu e cu alcoolul absolut deloc iar despre asta, probabil că vor plăti în fața instanței. Dar am crezut că timpul ăsta a apus, când se făceau în presă diverse acuzații false…Văd că a revenit. Nu e nimic adevărat! Vom vedea ce vom face în continuare! Deși nu i-a picat bine, Gabriela este ok, iar eu sunt alături de ea în orice!”, a spus Tavi Clonda pentru Click.ro.