Gabriela Cristea a mers la psiholog după divorțul de Marcel Toader. „Nu mai am cu cine să mă războiesc”

Gabriela Cristea și Marcel Toader s-au despărțit în anul 2013. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că în perioada divorțului a apelat la ajutorul unui psiholog pentru că nu mai știu cum ar trebui să gestioneze situația în acel moment. Vedeta le-a recomandat tuturor persoanelor care au problemele emoționale sau se confruntă cu atacuri de panică să ceară ajutorul unui specialist. Cristea a explicat că în acest fel îți poți rezolva destul de repede toate problemele. Chiar dacă nu îți vei găsi psihologul potrivit la prima ședință, poți încerca și alt terapeut.

Soția lui Tavi Clonda a spus că oamenii nu ar trebui să se teamă de ceea ce spun oamenii din jurul lor dacă vor merge la psihilog. „Nimeni niciodată nu a fost în pielea noastră și nimeni niciodată nu a știut cât de greu ne-a fost nouă într-un moment sau altul sau cât de greu a fost să gestionăm niște decizii pe care le-am luat la un moment dat în viață”, a mai spus vedeta.

Gabriela Cristea încă are procese cu Marcel Toader

Gabriela Cristea a mărturisit că pentru ea nu contează atât de mult banii și că atât timp cât familia îi este aproape nu mai are nevoie de altceva. Vedeta a spus că o dovadă în acest sens este și faptul că a pierdut sume mare de bani după divorțul de Marcel Toader. Prezentatoarea de televiziune a mărturisit că a muncit din nou până când a reușit să facă lucruri frumoase pentru ea și familia sa.

Vedeta a fost întrebată și ce va face în cazul banilor pe care îi mai are de recuperat de la fostul ei soț. Marcel Toader a murit în anul 2019, dar Gabriela Cristea încă mai are procese deschise împotriva fostului artist. „Din păcate, am pus cruce, cum se spune, acelor bani, pentru că știți cu toții că nu mai am, practic, cu cine să mă războiesc. De fapt, aș avea cu cine să mă războiesc, dar nu cred că persoana în cauză face obiectul unui astfel de război”.

Gabriela a spus că singura persoană cu care s-ar mai putea judeca pentru banii ei este fiul lui Marcel Toader. Vedeta a spus că nu vrea să îl dea în judecată ăe băiat pentru că nu el este cel care i-a luat banii din cont. „Mi se pare imoral să fac treaba asta și mi s-ar părea că mi-aș bate joc de toate principiile mele și de toate gesturile pe care le-am făcut vizavi de el în această viață”, a mai declarat Gabriela Cristea pentru Viva!.