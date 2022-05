Gabriela Cristea și Tavi Clonda au refuzat să participe la America Express. De ce au luat vedetele această decizie

Vedetele care au acceptat marea provocare și vor participa la America Express – Drumul Aurului au pornit în aventura vieții lor miercuri, 25 mai. Antena 1 este a doua televiziune din lume care va filma emisiunea în America.

Traseul se anunță unul extrem de dificil, dar câștigătorii vor fi recompensați cu 30.000 de euro.

Printre vedetele care au fost invitate să participe s-au numărat și Gabriela Cristea și Tavi Clonda. Cei doi au decis însă să refuze fără a știi care este oferta producătorilor. Cântărețul a dezvăluit că le-ar fi fost destul de greu să-și lase fetițele singure. Nu exclude totuși ca în viitor să participe alături de soția sa în cunoscuta emisiune.

„Am avut discuții pentru America Express, dar nu le-am dat curs. Problema erau fetele, în primul rând, plus că Gabriela trebuia să plece de la emisiune. Vom vedea la anul, până atunci, nu se pune problema. Am fost singuri doar 2 zile, în Poiană, dar le-am lăsat aproape, la mama la Brașov. Cam greu cu fetele. De-o vacanță în doi, nu cred că-i cazul. Piscina e aproape gata și vom sta acasă, că ne place. Am fost în Spania, cu fetele, iar în vacanța de vară vom merge tot lângă Barcelona, și tot în patru. Avem niște prieteni care s-au mutat recent acolo, au vilă cu piscină. E foarte frumos la ei”, a spus Tavi Clonda pentru Impact.

Ce vedete au plecat pe Drumul Aurului

Nouă perechi de vedete au acceptat să pornească în aventura vieții lor. Anul acesta, competiția se va desfășura în America , pe o rută de peste 7.000 de km, care va trece prin Columbia, Guatemala sau Mexic. Participanții vor fi obligați să se descurce cu doar 1 euro. Vedetele care au acceptat să participe la Asia Express sunt:

Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam, unul dintre cei mai cunoscuți creatori de conținut din mediul on-line și mama ei, Mihaela.