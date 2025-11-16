Furtuna Claudia lovește Europa. Trei morți în Portugalia și inundații devastatoare în Marea Britanie

Furtuna Claudia a cauzat moartea a trei persoane și zeci de persoane rănite în Portugalia, au comunicat sâmbătă autoritățile, în timp ce în Marea Britanie echipele de salvare au desfășurat evacuări în Anglia și Țara Galilor din cauza inundațiilor severe, informează Reuters.

Portugalia și regiuni din Spania vecină s-au confruntat cu zile de condiții extreme generate de furtună, care până sâmbătă a ajuns și în unele regiuni ale Marii Britanii și Irlandei.

Echipele de salvare au găsit joi trupurile unui cuplu în vârstă în locuința lor inundată din Fernao Ferro, pe cealaltă parte a fluviului Tejo față de Lisabona. Cei doi dormeau și nu au reușit să fugă pe măsură ce apa a crescut peste noapte.

Sâmbătă, o tornadă a lovit orașul Albufeira, în sudul Portugaliei, au anunțat serviciile de urgență. Într-o zonă de camping, o femeie britanică de 85 de ani a murit, iar alte 28 de persoane au fost rănite la un hotel din apropiere, două cu răni grave.

Președintele Marcelo Rebelo de Sousa și-a exprimat solidaritatea cu familia victimei și le-a transmis urări de însănătoșire rapidă răniților. Serviciul meteorologic IPMA a plasat întregul Algarve și districtele Beja și Setubal sub alertă portocalie, al doilea nivel ca severitate.

În Marea Britanie, inundațiile severe au lovit orașul Monmouth și zonele învecinate din sud-estul Țării Galilor. Serviciul de pompieri și salvare desfășoară operațiuni de evacuare, salvare și verificări de siguranță, iar un purtător de cuvânt al guvernului galez a precizat că furtuna Claudia a afectat locuințe, afaceri, transportul și infrastructura energetică.

Imagini aeriene arată ape extinse care au invadat centrul orașului și zonele rezidențiale după ce un râu și-a ieșit din matcă peste noapte. Natural Resources Wales a emis 11 avertizări de inundații, dintre care patru severe, și 17 alerte, iar în Anglia erau active 49 de avertizări și 134 de alerte conform Agenției pentru Mediu.