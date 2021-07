Înainte de a fi internat la Spitalul de Psihiatrie ”Obregia”, din Capitală, unde a petrecut mai bine de două săptămâni, Fulgy a declarat presei că Alex Velea i-ar fi oferit droguri spre a le consuma. În prezent, Fulgy a declarat că a rămas fără permis de conducere, iar pe numele său a fost deschis un dosar penal, ca urmare a unor manevre ale băieților de la studioul artistului.

„Eu sunt o persoană în care, dacă tragi o săgeată, mă răneşti şi e posibil să mă dezechilibrez. Toate lucrurile care mi s-au întâmplat în ultima vreme m-au afectat puternic şi nu am mai putut funcţiona la capacitate normală. Am fost atacat din multe părţi.

Cu Alex Velea nu vreau să mai am de-a face, nici el nu cred că mai vrea să aibă de-a face cu mine. Vreau să ne vedem fiecare de treaba lui, dar acolo s-au consumat substanţe interzise, să fie clar. Eu am rămas fără permis, eram cu doi inşi de-ai lui în maşină şi am impresia că ei mi-au făcut manevre.

Fix după ce am plecat de la Velea, mă opreşte Poliţia. Ăia mă roagă: Du-ne şi pe noi acasă. Eu am rămas fără permis, ei nu au păţit nimic. Înregistrările sunt la Poliţie, alea originale cu toate discuţiile din casă, cum s-a întâmplat de la început până la sfârşit. N-o să aveţi niciodată acces la ele, pentru că trăim într-o mafie. România este o mafie”, a declarat fiul Clejanilor pentru Antena Stars.