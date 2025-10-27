Fritz acuză o campanie mediatică împotriva lui Moșteanu, în scandalul rezerviștilor: Exagerări

Liderul USR, Dominic Fritz, a declarat că nu a discutat cu ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, în zilele în care a izbucnit scandalul rezerviștilor, dar consideră că împotriva acestuia a fost derulată o campanie mediatică țintită.

„A fost și o campanie mediatică țintită împotriva lui. Au fost lucruri exagerate. În al doilea rând, eu zic că are dreptate atunci când spune: Facem aceste exerciții tocmai ca să scoatem la iveală ce funcționează și ce nu funcționează.

Și, da, mult prea multe lucruri nu au funcționat și tocmai de aceea, mă aștept acum – și asta este ce va face – să ia exact toate aceste proceduri și să vedem ce trebuie să facem mai bine. Și, dacă îmi permiteți, o remarcă cumva mai mult sau mai puțin personală: după cinci ani de primărie, faptul că în administrația publică uneori lucrează niște funcționari care nu știu pe ce planetă trăiesc, e adevărat și s-ar putea să existe în fiecare structură astfel de oameni”, a declarat Fritz la Antena 3 CNN.

Întrebat dacă are vreun sfat pentru Moșteanu privind îmbunătățirea activității la Ministerul Apărării, Dominic Fritz a spus: „Eu discut cu fiecare ministru USR foarte des și despre lucruri unde cred că fac o treabă bună”.

Fritz a mai declarat că atât ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, cât și ministra de Externe, Oana Țoiu, au fost apreciați pentru activitatea lor la nivel european și în Statele Unite. „Clar că noi trebuie să terminăm cu poziția ghiocel. Eu o văd pe Oana Țoiu, la fel ca și pe Ionuţ Moşteanu, mult mai articulată”, a adăugat liderul USR.

Ministrul Apărării a explicat că exercițiul de mobilizare din București și Ilfov, desfășurat între 12 și 20 octombrie, a fost anunțat cu două luni înainte de instituția sa, deși rezerviștii au primit ordine pe termen scurt.

„La anul, vor avea loc aceste exerciţii Mobex în 7-9 judeţe. Este un exerciţiu periodic și este normal ce se întâmplă. Noi am tot comunicat de vreo două luni despre acest exercițiu. Acum a apărut ca o mare surpriză. Chiar m-am uitat pe monitorizarea presei: sunt 480 de articole înainte să înceapă exercițiul, care au menționat că va începe. Este multă atenție pe tot ce înseamnă Armată și este firesc să fie așa”, a spus Moșteanu.

Ministrul a recunoscut că au existat disfuncționalități în procesul de triere a rezerviștilor, dar acestea nu au fost la sediul Ministerului Apărării. „Dacă ați văzut diferențe privind modul de procesare în zilele în care vin rezerviștii, este pentru că fiecare instituție are obiective specifice.

Ministerul Apărării a ales să facă trierea în interiorul cazarmelor. Niciuna dintre cozi nu a fost la Ministerul Apărării. Statul Major va face o analiză a acestui exercițiu și miercuri va prezenta detalii. Sunt lucruri care pot fi îmbunătățite, inclusiv problema adreselor din Clinceni, Bragadiru și Cornetu, care se învecinează. Astfel de aspecte pot fi clarificate mai bine”, a explicat Moșteanu.